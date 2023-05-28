لبنى ونس: محمد سامى نور على موهبتى.. ومحمد رمضان مجتهد جدًا

قالت الفنانة لبنى ونس، إنها قامت بأدوار عديدة على مدار سنوات طويلة، وقدمت أعمال كثيرة عرفها الجمهور من خلالها، وعملت مع العديد من المخرجين التي تتوجه لهم بالشكر، ولكن المخرج محمد سامي بالتحديد "عرف ينور على موهبتي".



وأضافت “ونس، في تصريحات صحفية لـ" الدستور" على هامش حفل نادي سينما أوبرا الإسكندرية، أنه عندما يكون المخرج مؤمن جدًا بموهبة الممثل ومهتم بالدور الذي يقدمه، هذا ما يظهر الممثل والدور، وهو ما فعله محمد سامي معها في مسلسل “جعفر العمدة”.

كواليس نجاح مسلسل “جعفر العمدة”

وأشارت إلى أنها كانت متوقعة النجاح الكبير لمسلسل “جعفر العمدة”، وذلك من خلال المجهود المبذول والذي كانت تراه، قائلة: "محمد سامي تعب جدًا جدًا، وعلى المستوى الشخصي مكنش بيسبني في جملة أداء أو مشهد أنا وجميع المشاركين".

ولفتت إلى أن الفنان محمد رمضان في قلب اللوكيشن مجتهد جدًا ولا علاقة له بالنجومية التي يرددها البعض، فرب العمل هو محمد سامي، وبالتالي عندما يكون هناك رب عمل شخص واحد حاكم للجميع بما فيهم النجم هذا ما يجعل العمل ناجح.

أعمالها القادمة

وكشفت أنها تشارك في مسلسل خارج الموسم الرمضاني مع المخرج محمد سامي، وبطولة الفنانة مي عمر، وإنتاج مها سليم، ولن يتم تحديد اسم المسلسل بعد، وهناك فيلم سينمائي ولكن مازالت تقرأ السيناريو.

السينما والمسرح

وأكدت على أنها تتمنى أن تقف على خشبة المسرح لأن المسىرح عشقها، مؤكدة أن الأساس في عودتها للمسرح هو الورق، قائلة: "لو جالي ورق يخليني أضيف لتاريخي في المسرح هقدمه وأنا مغمضة عيني لكن لحد دلوقتي متعرضش عليا دور احس اني هقدم فيه جديد".

وقالت الفنانة لبنى ونس، إن مستقبل السينما في الشباب والمواهب الجديدة، لأن صناعة السينما حاليًا برغم وجود محاولات، ليست بمستواها التي اعتدنا عليه، مشيرة إلى أن الشباب هم الأمل، بتقديم أفكار متميزة تصل إلى الجمهور بمجرد مشاهدتها.

وأضافت أن الأفلام القصيرة بالنسبة لها هي روح السينما، وهي الحياة وصناعة السينما القادمة، أنها أنها تأمل أن يسلط الضوء على المواهب الشاب وان يتم تبنيهم من المنتجين، لأن السينما مستقبلها مع المواهب الشبابة قائلة: "بحس وأنا بشتغل معاهم بموهبتي، وأنهم بيضفولي من موهبتهم أفكار جديدة".

مشاركتها في الفيلم القصير “موعد حياة”

وأشارت إلى أنه تم عرض على مسرح أوبرا الإسكندرية 3 أفلام رائعة قصيرة لمخرجين شباب، وتم تقديم وطرح قضايا في بطولة جماعية تصل للمشاهد وهذه هي السينما.

وعن مساحة دورها في الفيلم القصير "موعد حياة" أوضحت أنه لا يوجد دور صغير ودور كبير، ولكن ما هي أهمية هذا الدور، مشيرة إلى أنها توافق على الدور ألتي ستقدمه بشكل جديد ومختلف قائلة "لا يعنيني المساحة بل أهمية الدور، ودوري في فيلم موعد حياة هو عصب السيناريو".

وأعربت عن حبها لمحافظة الإسكندرية، وجمهور الأوبرا، مؤكدة أنه جمهور رائع وراقي وعلى مستوى عالي من التقدير والاحترام ومتذوق للفن وهو ما يميزها، فمصر دائمًا رائدة الفن في الشرق الأوسط.

وشهد مسرح دار أوبرا الإسكندرية، مساء السبت، حفل نادي سينما أوبرا الإسكندرية، مع المركز القومي للسينما، وتم خلال الحفل عرض 3أفلام قصيرة تناقش القضايا الإنسانية والمجتمعية، وهي؛ "موعد حياة، عزيزتي ورد، ربيع ممطر"، بحضور جمهور الإسكندرية. الذي تفاعل مع الأفلام.

وعقب العرض تم عقد ندوة لمناقشة القضايا التي ناقشتها الافلام بحضور بحضور الفنانة القديرة لبني ونس، بطلة فيلم "موعد حياة" ومروة الشرقاوي مخرجة فيلم "عزيزتي ورد"، وأحمد خليل مخرج فيلم "ربيع ممطر" والدكتورة ماجدة الشاذلي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية.