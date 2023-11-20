اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تلتقى وزير الخارجية الصينى

التقت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على ‎غزة، برئاسة وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الإثنين، في قصر الضيافة بالعاصمة بكين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بحسب فضائية الغد"، في نبأ عاجل.

وتضم اللجنة الوزارية: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وأكد وزير خارجية الصين، خلال اللقاء، دعم بكين للدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

أهمية وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين العزل

كما ناقشت اللجنة الوزارية مع وزير الخارجية الصيني أهمية وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين العزل، والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء والمنشآت الحيوية، ومنها دور العبادة والمستشفيات، ومراكز الإغاثة والإيواء.

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية، لتجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، للتحرك باتجاه وقف الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الانتهاكات لكل القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وممارساتها الاستفزازية التي من شأنها عرقلة مسار السلام وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

شارك من وفد دولة فلسطين، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية فريز مهداوي، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، وسكرتير ثالث صوفيا دعيبس من مكتب الوزير.