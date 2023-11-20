محافظ أسيوط يناقش صيانة المعدات بالحملات الميكانيكية بالمراكز

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، عددًا من الملفات المهمة، بما في ذلك متابعة المعدات في الحملات الميكانيكية والتحقق من استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وسرعة التعامل معها ومراجعة جميع المعدات وتقييم كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لتكون قادرة على إدارة الأزمة بشكل فعال وبكفاءة عالية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن، وتوجيه بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، والمراجعة الدورية الشاملة لجميع الإمكانات والمعدات.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وأسيوط وأبو يتج وصدفا والغنايم والبداري وساحل سليم والفتح وأبنوب وحي شرق وحي غرب، ومسئولي الخطة والموازنة والشؤون المالية والإدارية والمخازن والحملات الميكانيكية والتفتيش والمتابعة والشؤون القانونية ومشروع العبارات والمتابعة الميدانية.



صيانة للمعدات الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة وفاعلية كافة المعدات



وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ما تم من صيانة للمعدات الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان.

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