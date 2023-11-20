الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يناقش صيانة المعدات بالحملات الميكانيكية بالمراكز

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، عددًا من الملفات المهمة، بما في ذلك متابعة المعدات في الحملات الميكانيكية والتحقق من استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وسرعة التعامل معها ومراجعة جميع المعدات وتقييم كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لتكون قادرة على إدارة الأزمة بشكل فعال وبكفاءة عالية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن، وتوجيه بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، والمراجعة الدورية الشاملة لجميع الإمكانات والمعدات.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وأسيوط وأبو يتج وصدفا والغنايم والبداري وساحل سليم والفتح وأبنوب وحي شرق وحي غرب، ومسئولي الخطة والموازنة والشؤون المالية والإدارية والمخازن والحملات الميكانيكية والتفتيش والمتابعة والشؤون القانونية ومشروع العبارات والمتابعة الميدانية.


صيانة للمعدات الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة وفاعلية كافة المعدات


وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ما تم من صيانة للمعدات الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان.

IMG-20231119-WA0024
IMG-20231119-WA0024
IMG-20231119-WA0025
IMG-20231119-WA0025
IMG-20231119-WA0036
IMG-20231119-WA0036
IMG-20231119-WA0035
IMG-20231119-WA0035
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء المعدات بالحملات الميكانيكية مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

افتتاح فرع مكتبة مصر العامة بقرية بنى عديات بمنفلوط فى أسيوط

"بيت العائلة" بأسيوط ينظم مؤتمرًا لدعم القيادة السياسية في قراراتها تجاه القضية الفلسطينية

انطلاق الدورة التدريبية الأولي من برنامج "مشواري" لطلاب "تجارة أسيوط"

محافظ أسيوط يفتتح معرض الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة

الأكثر قراءة

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

نجل نتنياهو يفتح النار على جيش الاحتلال.. ومنظمة إسرائيلية ترد: "اصمت أفضل"

وفاة أشهر متبرع لمرضى السرطان في الفيوم

دهس وخطف وسطو مسلح.. تفاصيل ٢٤ ساعة حوادث فى الجيزة

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل السفيرة نبيلة مكرم

صحيفة أمريكية: إسرائيل تنتقل إلى مرحلة أصعب من حربها على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟

فلسطين: نطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم ووقف التنكيل والتعذيب ضد المعتقلين

الخارجية الإيرانية: فصائل المقاومة تمثل نفسها.. وتتخذ قراراتها وفقًا لمصالح شعوبها