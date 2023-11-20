الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم النيل للأدوية بقيمة 5.45 مليون جنيه

البورصة
البورصة

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل.

 

وقالت البورصة في بيان، إن جلسة اليوم الأثنين شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم النيل للأدوية لعدد 101.250 ألف سهم بقيمة 5.457 مليون جنيه.

 

يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل حققت أرباحًا بلغت 53.84 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 20.83 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

 

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 378.73 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 231.33 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

البورصة النيل للأدوية بورصة الأدوية الاسهم

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