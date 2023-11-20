الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يلتقي المبعوث الخاص لشركة "cscec" الصينية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

الجزار يشدد على الإسراع بمعدلات التنفيذ.. وزيادة أعداد العمالة المدربة الصينية والمصرية.. وتوريد المهام المطلوبة للانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة


التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ها شياو بينغ، المبعوث الخاص لشركة "cscec" الصينية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولى شركة انكوم.

وخلال الاجتماع، ناقش الدكتور عاصم الجزار، مع ها شياو بينغ، المبعوث الخاص لشركة "cscec" الصينية، معدلات تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، والجدول الزمني المقرر للانتهاء من التنفيذ، وتسليم الأبراج طبقًا لما تم الاتفاق عليه مع الشركة، مشددًا على الإسراع بمعدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة المدربة الصينية والمصرية، وتوريد المهام المطلوبة للانتهاء من تنفيذ مختلف مكونات المشروع، فى المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، طبقًا للمعايير العالمية.

كما أكد وزير الإسكان حرص الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تقديم مختلف أشكال الدعم لشركة "cscec" الصينية، للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الهام، الذى تتم متابعته بشكل مباشر من القيادة السياسية، حيث يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ويعد علامة مميزة للعاصمة الإدارية الجديدة، ويقدم نمطًا جديدًا من أنماط العمران فى إطار النهضة العمرانية التى تشهدها مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

ومن جانبه، أكد ها شياو بينغ، أن شركة "cscec" الصينية تولى اهتماما كبيرا بمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، فهو من أكبر المشروعات التى تنفذها الشركة حول العالم، متعهدا بأن شركته ستبذل قصارى جهدها للإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتسليم حزم الأبراج، طبقًا للمواعيد التى التزمت بها الشركة.

التقى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ها شياو بينغ المبعوث الخاص cscec الصينية

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