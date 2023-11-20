القمص أرميا: نصلى من أجل الرئيس السيسى

قال القمص أرميا عبادى، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل فى أسوان، إن الكنيسة القبطية تؤمن أن حب الوطن فضيلة ورعاية الأرض أمانة وعاشت الكنيسة القبطية فى كل عصورها أمينة على هذا البلد تشارك فى الدفاع عن أرضه وتشارك فى الانتخابات لمن تراه أصلح ومن تراه يحمي البلاد ويصون حدودها وسيادتها.

دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الدستور" أنه يدعم ويؤيد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، حيث إنه على مدار الفترات السابقة شاهدنا العديد من المواقف التى اتسمت بالحكمة فى التصرف والقيادة أبرزها تطهير سيناء ودعم القضية الفلسطينية.

وعبر القمص أرميا قائلًا: "نصلى فى الكنيسة من أجل الرئيس والجند والوزراء ومداخلنا ومخارجنا فى كل قداس توجد صلاة خاصة للرئيس".

وقدم القمص أرميا عبادى النصيحة لكل مصرى للمشاركة السياسية وأن يؤدي دوره الانتخابى ويدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية للشخص الذى يراه يحافظ على البلد ويفيدها.

الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية

وكانت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، قد واصلت نشر الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك" التي أقيمت مساء أمس الأحد، بمركز شباب مدينة كوم أمبو.

جاء ذلك بحضور ٢٤٤ شابًا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية بمدينة كوم أمبو، وذلك بهدف تعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتحمل الحملة شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، حيث تنفذ الإدارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان بوزارة الشباب والرياضة اللقاءات على مستوى الجمهورية بواقع ١٦٢ لقاءً حواريًا، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري لنشر الوعي والتثقيف السياسي؛ لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجبا وطنيا ومسئولية تقتضيها واجبات المواطنة.

وتشمل الحملة جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع، وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.