مؤتمرات لـ"تحالف الأحزاب" و"مستقبل وطن" لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي

تواصل الأحزاب السياسية الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فعاليات ومؤتمراتها الجماهيرية في عدد من المحافظات، بجانب استمرار اللقاءات التنظيمية للأحزاب بشأن تنظيم خطة العمل للتحرك طوال فترة الدعاية الانتخابية.

مؤتمر جماهيري لتحالف الأحزاب المصرية لدعم ومساندة السيسي

عقد تحالف الأحزاب المصرية، والذي يضم تحت رايته 42 حزبًا سياسيًا، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والذي بدأ بالوقوف دقيقة حدادًا، على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني.

وحضر المؤتمر، الآلاف من أبناء الشعب المصري، وشارك فيه النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع.

وشارك المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، في المؤتمر، مرحبا في بداية كلمته بجميع أعضاء تحالف الأحزاب المصرية والقوى الوطنية على رأسهم النائب تيسير مطر - الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية رئيس حزب "إرادة جيل" عضو مجلس الشيوخ، موجهًا للجميع الشكر على المجهود الكبير والحماس منقطع النظير من أجل إقامة الفعاليات الوطنية للتحالف بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية: «كما سبق وأعلن تحالف الأحزاب المصرية أن دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نراه واجبًا وطنيًا على كل مصري محبًا لتراب هذا البلد العظيم.. نراه ردًا لجميل للرجل الذى ضحى بنفسه وروحه من أجل الحفاظ على هذا البلد ومقدراته.. نراه تقديرًا وعرفانًا لمن تحمل المسئولية في أصعب ظروف تمر بها البلاد عبر تاريخها الطويل سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية وحقق إنجازات لا تخفى على أحد من بينها الحراك السياسي غير المسبوق التي شهدت عليه العديد من القوى الوطنية».

واختتم: «الشعب المصري حينما يستشعر الخطر يقف وقفة رجل واحد خلف قيادته، ويستمر في مواصلة البناء والتعمير ولا يلتفت إلى محاولات ضرب استقرار الوطن بطريقة أو بأخرى، وفقنا الله جميعًا لخدمة مصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم وتحيا مصر».

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إننا اليوم نرسل رسالة قوية للعالم كله أن أحزاب مصر السياسية موجودة على أرض الواقع، مشيرًا إلى وجود أكثر من ٦٠ حزبًا اليوم تؤيد السيد عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية.

من جانبه اكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية يأتي انطلاقا من منظور وطني مرتبط بظروف مرحلة حرجة تمر بها الدولة المصرية في ظل محيط اقليمي ملتهب وظروف دولية متوترة علي كافة الأصعدة.

وشدد خلال المؤتمر: اننا في يوم من أيام الوطنية المصرية يوم يعكس وجود إرادة حقيقة لدي كل المشاركين بضرورة الحفاظ علي ما تحقق في الوطن من مكتسبات تحفظ له امنه واستقراره وبقاؤه قويًا متماسكًا بعيدًا عن الصراعات الإقليمية التي سبق وأسقطت دول وخربت أوطان وشردت شعوب.

وتابع رئيس الحركة الوطنية المصرية قائلًا: نحن هنا اليوم ليس لمجرد دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الجارية إنما نحن هنا من أجل مصلحة الدولة ومن أجل مصير الشعب وحقه في ان يعيش داخل حدوده آمنًا مستقرًا بعيدًا عن أي نزاعات إقليمية، فما نشهده في محيطنا الإقليمي وعلي كافة الحدود من توترات وحروب وصراعات يؤكد حجم الخطر المحيط بنا وبدولتنا ويعكس جسامة المؤامرات الدولية التي تستهدف جر مصر وتوريطها في آتون حروب ونزاعات تستهدف إسقاط الدولة وإفقار الشعب والاستيلاء علي مقدراته وثرواته.

واضاف ان الخطر المحدق بنا يدفعنا نحو ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية وتوحيد الجبهة الداخلية ضد كل مساعي الاختراق الداخلي والخارجي وضد حملات التشكيك والتشويه وضد كل من يريد النيل من أمن مصر وسلامتها مشيرًا الي اننا أمام مهمة وطنية ومسئولية قومية تقع علي عاتق الأحزاب ورموز العمل السياسي ورجال النخبة مهمة توعوية تبين للناس حقائق الأمور وطبيعتها وتشرح لهم حجم الإنجازات التي تحققت علي أرض الواقع مهمة تستهدف استكمال مشوار البناء والمضي قدمًا في المسار الذي الذي رسمه الشعب المصري العظيم خلال ثورته العظيمة في 30 يونيو عام 2013 واستكمال كل ما بدأته الدولة المصرية والقيادة السياسية من إنجازات يشهد بها القاصي والداني في مختلف أنحاء الجمهورية.

من جهته قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين تنظيم الحزب، إن مصر تشهد حالة من الحراك السياسي والتى بدأت منذ انطلاق دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطني، والتى شهدت حالة من التشاور والتعبير، وحاليا نشهد حالة اصطفاف خلف الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا " أن الرئيس عمره ما خذل الشعب المصري منذ ٢٠١٣ فى توفير الأمن والقضاء على الارهاب، وتوفير حياة كريمة وبنية أساسية، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة التى تشهدها قطاع غزة، يؤكد رؤية الرئيس وحجم التحديات التى تحيط بالمنطقة".

وأضاف نريد أن نعبر عن حالة الاصطفاف من خلال تشجيع المواطنين والتوجه لصندوق الاقتراع أيام الانتخابات الرئاسية، وأن دور الاحزاب ان تعبر عن المواطنين، معلنا التضامن المستمر مع الفلسطينين في قطاع غزة في المرحلة الراهنة.

مؤتمر جماهيري بحزب مستقبل وطن الشرقية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالمحافظة وعضو مجلس الشيوخ مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بمدينة الزقازيق وسط حشد كبير من مواطني المحافظة.

حضر المؤتمر الجماهيري أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الشرقية وممثلو الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي وهيئة مكتب المحافظة والتنظيمات الحزبية بالأقسام والوحدات الحزبية،وأعضاء الحزب رافعين اللافتات والصور المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد علي الشهداء الفلسطنيين بقطاع غزة، ثم عرض فيلم تسجيلي لأهم الانجازات والمشروعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استعرض الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، الانجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس، محذرا من المخططات التي تحاك ضد الدولة المصرية لهدم مؤسساتها ونشر الشائعات،مؤكدا ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد رسالة تأييد وحب ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حقق نهضة غير مسبوقة في كافة قطاعات الدولة.

أمانة مستقبل وطن بالبحر الاحمر تنظم مؤتمرا لدعم وتأييد الرئيس

أعلن أهالي محافظة البحر الأحمر تأييدهم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمدينة رأس غارب لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

حضر المؤتمر الجماهيري الاستاذ عماد سيف أمين الحزب بالمحافظة والمهندس أحمد الدقاق أمين التنظيم بالمحافظة والأمناء المساعدون بالمحافظة وأمناء الأمانات النوعية للحزب بالمحافظة، أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة ومدن رأس غارب وسفاجا والغردقة والوحدات الحزبية وعدد كبير من أهالى المحافظة وممثلون من الأزهر والأوقاف والكنيسة.

أوضح عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة أن الشعب المصري يتمتع بالوعي ويدك جيدا التحديات التي تواجه الوطن ومن هنا جاء تصميم المواطنين علي اختيار السيسى لاستكمال البناء وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة.

وأكد أحمد الدقاق أمين التنظيم بالمحافظة أن الجمهورية الجديدة تستطيع بجيشها وشرطتها وشعبها على صناعة المعجزات وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيها.

الغد: نواصل فعالياتنا بالمحافظات لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات

من جانبه يواصل حزب الغد، مؤتمراته الحاشدة في المحافظات، لدعم ومساندة الرئيس في الانتخابات، حيث قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب بدأ في تنفيذ آلياته لدعم مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المرشح عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال بدء إصدار أعداد خاصة من جريدة الغد لاستعراض إنجازات الرئيس في مختلف المجالات، والعمل على توعية المواطن والناخبين بصفة خاصة بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم في الاستحقاقات، نظرًا لأنه مرتبط بقيادة وإدارة دولة بأكملها 6 سنوات قادمة.

ولفت موسى، في بيان له، إلى أن الحزب يواصل عقد فعالياته بمختلف المحافظات، بجانب استكمال الأمانات الخاصة بالحزب بعقد لقاءات وورش مكثفة من أجل تجهيز دعم مرشح الحزب في أيام الانتخابات، وتنظيم خطة التحرك طوال فترة الدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحزب منذ اللحظة الأول وأعلن عن موقفه في الانتخابات وعلى يقين من جدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مهام البلاد، لا سيما موقفه الرائد عربيًا وإقليميًا تجاه القضية الفلسطينية، مما يؤكد حرصه على لم الشمل العربي والتنديد بجرائم الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد أن الحزب حريص على دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك حتى نستمر للمضي قدمًا نحو الجمهورية الجديدة، التي لولا الرئيس ما تحققت إلى يومنا هذا.