تجديد حبس المتهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بالمرج 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الإثنين، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة وزنت 24 كيلو من مخدر الحشيش والأفيون بمنطقة المرج.

كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته "24 كيلو جراما لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الأفيون- طبنجة- عدد من الطلقات لذات العيار" وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.