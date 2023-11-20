الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بالمرج 15 يوما

المتهم
المتهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الإثنين، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة وزنت 24 كيلو من مخدر الحشيش والأفيون بمنطقة المرج.

 

كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

txt

حبس المتهم بحيازة 24 كيلو من مخدر الحشيش والأفيون بالمرج

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته "24 كيلو جراما لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الأفيون- طبنجة- عدد من الطلقات لذات العيار" وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

جنح المرج مخدر الحشيش منطقة المرج التحريات الأمنية قسم شرطة المرج الإجراءات القانونية

مواد متعلقة

إحالة 3 كونوا عصابة لسرقة الشقق في التجمع لمحكمة الجنح

إحالة المتهمين بترويج مخدر الحشيش بمدينة بدر للجنايات

حبس المتهم بحيازة كمية من الاستروكس بالمرج

حبس طرفى مشاجرة تسببوا فى وفاة شاب وإصابة 5 بعين شمس

إحالة المتهمين بسرقة ورشة كهرباء بالأميرية للجنح

إحالة المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بالشروق لمحكمة الجنح

إحالة المتهم بالتعدي على جاره بسلاح أبيض في المرج للجنايات

"طلعت زوجة تانية والأولى طردتني من شقتي".. سيدة ترفع دعوى قضائية ضد زوجها

الأكثر قراءة

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

شعبة الدواجن: لدينا اكتفاء من الدواجن بمقدار 1.3 مليار دجاجة سنويًا

اشتية: الاحتلال يقتل أطفالنا الرضع والخدج لإجبارنا على التهجير

القمص أرميا: نصلى من أجل الرئيس السيسى

بالتزامن مع نوة المكنسة.. استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على الإسكندرية

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وفقا للكتاب الدوري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان