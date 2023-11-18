السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بحيازة 24 كيلو من مخدر الحشيش والأفيون بالمرج

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة المرج اليوم، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة وزنت 24 كيلو من مخدر الحشيش والأفيون بمنطقة المرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

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ضبط 42 قطعة سلاح و230 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون - طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة المرج المواد المخدرة المرج التحريات الأمنية قسم شرطة المرج

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