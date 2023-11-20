الاحتلال يستهدف مناطق لبنانية بعد إطلاق قذائف نحو الجليل الأعلى

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مناطق لبنانية بعد إطلاق قذائف نحو الجليل الأعلى، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.

10 قذائف هاون على مستوطنة "شلومي"

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن حزب الله أطلق 10 قذائف هاون على مستوطنة "شلومي" في منطقة الجليل المحتل، مشيرًا إلى أن هذه القذائف سقطت في مناطق مفتوحة.

وقال جيش الاحتلال إنه هاجم مصدر إطلاق النار في الأراضي اللبنانية بجانب عدة أهداف لحزب الله.

من جانبها، أفادت "الوكالة الوطنية" اللبنانية بأن تلة حمامص وسهل مرجعيون تتعرضان لقصف مدفعي إسرائيلي، مضيفة أن جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدف منذ قليل بلدة الطيبة بـ3 قذائف قرب مشروع الطيبة، و3 قذائف أخرى على طلعة القليعة بالقرب من مشروع 800.