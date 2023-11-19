هانى محمود لـ"الشاهد": 60 ألف موظف انتقلوا للعاصمة خضعوا لتقييمات الكفاءة

أوضح الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، أنه تم تكليفه بالإعداد لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد: "هناك أشياء كثيرة لن تتغير مثل المحليات والمستشفيات ولن تنتقل للعاصمة لأنها تخدم مناطق معينة، وكذلك أي هيئة أو جهة تتعامل مباشرة مع المواطنين لا يجوز نقلها للعاصمة الجديدة، فكان القرار أن ينتقل للعاصمة دواوين الوزارات وحتى ديوان الوزارة لو به جهة أو قسم أو إدارة تتعامل مباشرة مع الجمهور تظل موجودة، وهذا ما تم حاليًا، وكذلك مجلسي النواب والشيوخ".

وأضاف: "كان الرئيس أن هذا الأشخاص لا تنقل بملفاتها، فكانت الخطة، أن الوزارة أعطتنا أسماء الموظفين الذين من المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية، وكان حوالي 60 ألف موظف، وبدأنا وضع الخطوات وأول الخطوات قمنا بتقييم لبعض الكفاءات من اللغة العربية والانجليزية والحاسب الآلي والمهارات الشخصية، وتعاونا مع مركز كبير لهذه الاختبارات، وفي نفس الوقت تم إنشاء مركز كامل في جهاز التنظيم والادارة يستوعب 5 ورديات للعمل في نفس الوقت ونستطيع أن نختبر بـ500 فرد، بالاستعانة بمراكز القوات المسلحة، وتم تقييم كل موظف بنقاط القوي والضعف والتي تحتاج لتدريب".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.