أحمد موسى يستعين بأخبار "الدستور" في تغطية أحداث حلقة برنامجه
استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار موقع "الدستور"، في حلقة الليلة من برنامجه "على مسئوليتي"، والتي دار أغلبها حول كذب الاحتلال حول أحداث يوم 7 أكتوبر.
عناوين الأخبار كالتالي:
هآرتس: حماس لم تكن تعلم موعد مهرجان نوفا ومروحية إسرائيلية قتلت 364 مستوطنًا يوم 7 أكتوبر
الخبر الثاني
نيويورك تايمز: استراتيجية إسرائيل العسكرية فى غزة فاشلة
الخبر الثالث
فوكس نيوز: انتشار "رسالة إلى أمريكا" لأسامة بن لادن يثير الفتنة وسط الأمريكيين
الخبر الرابع
رفضًا لدعم إسرائيل وتكميم الأفواه.. الاستقالات تضرب الصحف الأمريكية