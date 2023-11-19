الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: اختطاف الحوثيين سفينة إسرائيلية ستكون توابعه خطيرة

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تضررت بسبب الأحداث في المنطقة وكان القطاع الأكثر تأثرًا السياحة، ومن بعدها قناة السويس، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تصل إيراداتها هذا العام إلى 10.5 مليار دولار.

وأكد "موسى"، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر تعرضت لضربة قوية في 2011، وأن الأحداث حولنا تؤثر علينا بشكل كبير، ومنها ارتفاع سعر الدولار.

اختطاف الحوثيين السفينة الإسرائيلية إجراء خطير 

وأشار إلى أن ما حدث اليوم في البحر الأحمر من اختطاف الحوثيين سفينة تابعة لرجل أعمال إسرائيلي إجراء خطير في ظل وجود أمريكا، خاصة أن الحوثيين هددوا باستهداف السفن الإسرائيلية وضرب المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر منذ أربعة أيام.

وأكد أن الأمر ستكون له توابع خطيرة ولا توجد معلومات عما بداخل السفينة وقيل إنهم صعدوا للسفينة من خلال طائرة هليكوبتر.

أحمد موسى اختطاف الحوثيين سفينة للسفينة الإسرائيلية توابع خطيرة إجراء خطير

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