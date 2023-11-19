الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط: رفع حالة الطوارئ استعدادًا للتعامل مع الأمطار

رفع اثار الامطار
رفع اثار الامطار بمطروح

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ    دمياط، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السئ التي تتعرض لها المحافظة وهطول أمطار على أغلب الانحاء منذ فجر هذا اليوم.

وفي هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق حيث تم الدفع بالمعدات والفرق الفنية بجميع المراكز والمدن، وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار وذلك لتيسير الحركة المرورية وحركة المارة بالشوارع.

وشهدت محافظة دمياط، صباح اليوم الأحد موجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة، في عدة مناطق داخل المحافظة، وذلك خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لتعلن تساقط أمطار على بعض مدن محافظة دمياط خلال الأيام المقبلة، خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط حيث شهدت المحافظة هطول امطار غزيرة تسببت في تعطل حركة الصيد نسبيا في بوغاز عزبة البرج في دمياط.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة استعدت جيدًا لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك خطة عمل تم وضعها لكافة القطاعات للتعامل مع أية مواضيع تنتج بسبب تغييرات حالة الطقس، وأن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولا بأول، فضلا عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها.

امطار دمياط أحداث دمياط إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ميناء دميلط

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