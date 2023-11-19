الرجوب: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب آخر صيحة في عالم الإجرام والإرهاب (فيديو)

أكد الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الأمة العربية تواجه مرحلة حرجة وصعبة في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يشكل تحديًا للعالم أجمع.

وقال الرجوب، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، إن فلسطين لا تنفصل عن العمق العربي والدولي، وأن الاحتلال يسعى إلى ضرب استقرار المنطقة وثرواتها ونفطها وكل من يدافع عن الأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض للإرهاب والقتل والخنق والضغط من قبل الاحتلال الذي يحاول نفي وجوده أرضا وشعبا وتاريخا وجغرافيا.

ووصف ما يحدث الآن على الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة بأنه آخر صيحة في عالم الإجرام والإرهاب، مشبهًا إياه بما فعله النازيون في القرن الماضي.