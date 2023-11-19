الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جمال محمد علي: فوز مصر على سيراليون "أهم من الأداء"

منتخب مصر
منتخب مصر

أشاد د.جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين في اتحاد الكرة بفوز منتخب مصر على سيراليون بهدفين نظيفين سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى تصفيات كأس العالم  القادمة 2026 والتى أقيمت مساء اليوم فى ليبيريا.

قال جمال إن أهم ما فى اللقاء هو العودة من ليبيريا بنقاط الفوز والوصول للنقطة السادسة الأمر الذي يضمن صدارة المجموعة مبكرًا على حساب باقى منتخبات المجموعة بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا وجيبوتي.

تابع المدير الفني السابق لمنتخب مصر للناشئين أن النتيجة فى مثل الظروف التى لعب فيها المنتخب هى الأهم من الأداء، لافتًا إلى أن علينا الاعتراف أن هناك مشاكل فى الدفاع والوصول إلى مرمى الشناوي، لكن من ضمن المميزات هو نجاح محمود حسن تريزيجيه، فى تسجيل هدفين  ، وهو ما يؤكد على أهمية القادمون من الخلف وهو ما يحسب للجهاز الفني الذى يعتمد على أكثر من لاعب في التسجيل  بعيدا عن المهاجم الصريح.

وحقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على مضيفه سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

سجل تريزيجيه هدفي المباراة في الدقيقتين 18 و62 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، وتوقف رصيد سيراليون عند نقطة واحدة في المركز الخامس.

واثيوبيا وجيبوتي جمال محمد علي تصفيات كاس العالم تصفيات كأس العالم القادمة 2026

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