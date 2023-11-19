تشكيل منتخب إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات يورو 2024

كشف لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لـ إسبانيا، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة جورجيا، في الجولة العاشرة من المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “ يورو 2024”.

وتُقام المباراة على ملعب نويفو خوسيه زوريلا بإسبانيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 3 HD.

تشكيل منتخب إسبانيا

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالآتي:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: داني كارفاخال - روبين لو نورنماند - إينيجيو مارتينيز - خوسيه جايا

خط الوسط: رودري هيرنانديز - بابلو جافي - فابيان رويز

خط الهجوم: فيران توريس - نيكو ويليامز - ألفارو موراتا

وكان منتخب إسبانيا قد ضمن التأهل لكأس الأمم الأوروبية “ يورو 2024”، حيث يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة، يليه اسكتلندا برصيد 16 نقطة، وهو المنتخب الذي تأهل أيضًا للنهائيات، فيما يأتي المنتخب الجورجي بقيادة نجمه خفيتشا كفاراتسخيليا، في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.