منتخب صربيا يتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2024 بتعادله مع بلغاريا

تأهل منتخب صربيا إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”، بتعادله مع ضيفه بلغاريا بهدفين لمثلهما، في الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة السابعة من التصفيات.

ميلوس فيليكوفيتش كان البادئ بالتسجيل للمنتخب الصربي في الدقيقة 16، قبل أن يدرك المنتخب البلغاري التعادل عن طريق جورجي روسيف في الدقيقة 59.

في الدقيقة 69 سجل كيريل ديسوبوف الهدف الثاني للمنتخب البلغاري، قبل أن يدرك سردان باييتش التعادل لصربيا في الدقيقة 82.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب صربيا إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، ليتأهل رفقة منتخب المجر المتصدر الذي حسم تأهله للنهائيات في وقت سابق من التصفيات، فيما رفع منتخب بلغاريا رصيده إلى أربع نقاط منهيا التصفيات في المركز الخامس والأخير بالمجموعة.

في نفس المجموعة، أنهى المنتخب المجري التصفيات بالفوز على ضيفه منتخب مونتينجرو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم الفريق الضيف عن طريق سلوبودان روبوجيتش في الدقيقة 36، قبل أن يدرك دومينيك سوبوسلاي لاعب فريق ليفربول التعادل للمجر في الدقيقة 66.

وعاد سوبوسلاي ليضيف الهدف الثاني له وللمجر في الدقيقة 68، فيما سجل آدم ناجي الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع منتخب المجر رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد منتخب مونيتنجرو عند 11 نقطة في المركز الثالث.