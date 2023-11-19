الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب صربيا يتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2024 بتعادله مع بلغاريا

صربيا وبلغاريا
صربيا وبلغاريا

تأهل منتخب صربيا إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”، بتعادله مع ضيفه بلغاريا بهدفين لمثلهما، في الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة السابعة من التصفيات.

ميلوس فيليكوفيتش كان البادئ بالتسجيل للمنتخب الصربي في الدقيقة 16، قبل أن يدرك المنتخب البلغاري التعادل عن طريق جورجي روسيف في الدقيقة 59.

txt

منتخب هولندا يحجز بطاقة تأهله إلى يورو 2024 بفوز صعب على أيرلندا

txt

إنجلترا تهزم مالطا بثنائية نظيفة فى تصفيات يورو 2024

في الدقيقة 69 سجل كيريل ديسوبوف الهدف الثاني للمنتخب البلغاري، قبل أن يدرك سردان باييتش التعادل لصربيا في الدقيقة 82.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب صربيا إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، ليتأهل رفقة منتخب المجر المتصدر الذي حسم تأهله للنهائيات في وقت سابق من التصفيات، فيما رفع منتخب بلغاريا رصيده إلى أربع نقاط منهيا التصفيات في المركز الخامس والأخير بالمجموعة.

في نفس المجموعة، أنهى المنتخب المجري التصفيات بالفوز على ضيفه منتخب مونتينجرو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم الفريق الضيف عن طريق سلوبودان روبوجيتش في الدقيقة 36، قبل أن يدرك دومينيك سوبوسلاي لاعب فريق ليفربول التعادل للمجر في الدقيقة 66.

وعاد سوبوسلاي ليضيف الهدف الثاني له وللمجر في الدقيقة 68، فيما سجل آدم ناجي الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع منتخب المجر رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد منتخب مونيتنجرو عند 11 نقطة في المركز الثالث.

منتخب صربيا يورو 2024 كأس الأمم الأوروبية بلغاريا المجر سوبوسلاي

الأكثر قراءة

الحوثى يعلن الاستيلاء على «سفينة إسرائيلية».. ويكشف عن مصير الطاقم

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

المقاومة الفلسطينية: القضاء على جنود الاحتلال فى حجر الديك وحى الزيتون

سعر سبيكة ذهب 10 جرامات btc اليوم وسعر الجنيه الذهب

أسرتان تحت الأنقاض.. سقوط عمارة سكنية بحى الشرق ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن في الواشنطن بوست.. أمام تحدي بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة