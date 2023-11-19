المرصد الإفريقى للهجرة: هناك دعم للقضية الفلسطينية ولكن لا يوجد أى تنفيذ للقرارات

علقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بالاتحاد الإفريقي، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إننا الآن أمام 5 دول غير المنظمات والمؤسسات الحقوقية التي قدمت مذكرات للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحريك دعوى ضد إسرائيل وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة.

وأضافت أن هناك دعمًا للقضية الفلسطينية ولكن لا يوجد أي تنفيذ للقرارات، موضحًا أن فلسطين تنطبق عليها قواعد معاهدة روما، وأي خرق لقواعد محكمة الجنائية الدولية ينبغي المحاسبة الدولية.

وأشارت إلى أن إسرائيل تدعي أن الصراع الدائر لا ينطبق لقواعد معاهدة جنيف على الرغم من أن محكمة العدل الدولية تقول إن اتفاقيات جنيف الأربعة تنطبق على الأراضي المحتلة.