الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المرصد الإفريقى للهجرة: هناك دعم للقضية الفلسطينية ولكن لا يوجد أى تنفيذ للقرارات

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

علقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بالاتحاد الإفريقي، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إننا الآن أمام 5 دول غير المنظمات والمؤسسات الحقوقية التي قدمت مذكرات للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحريك دعوى ضد إسرائيل وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة.

وأضافت أن هناك دعمًا للقضية الفلسطينية ولكن لا يوجد أي تنفيذ للقرارات، موضحًا أن فلسطين تنطبق عليها قواعد معاهدة روما، وأي خرق لقواعد محكمة الجنائية الدولية ينبغي المحاسبة الدولية.

وأشارت إلى أن إسرائيل تدعي أن الصراع الدائر لا ينطبق لقواعد معاهدة جنيف على الرغم من أن محكمة العدل الدولية تقول إن اتفاقيات جنيف الأربعة تنطبق على الأراضي المحتلة.

الحياة اليوم غزة الاراضي الفلسطينية المحتلة نميرة نجم

مواد متعلقة

اقتصادي: المسار المصري منذ نوفمبر 2016 عالج الاقتصاد من جذوره

وزيرة التعاون الدولي: المنصة الوطنية "نوفي" مهمة ومرتبطة بتمويلات المناخ

المشاط: الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية تقدر بـ 4.5 تريليون دولار سنويا

خبير: قطاع تكنولوجيا المعلومات ساهم في حل مشكلات اقتصادية وتصنيعية كبيرة

متخصص: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاطرة الحقيقية للاقتصاد المصري

كيف ساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات في توفير فرص عمل؟.. أستاذ الاقتصاد يوضح

"إكسترا نيوز": عودة شاحنات الوقود إلى معبر رفح بعد دخولها غزة وتفريغ الحمولة

هانى محمود لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يريدون تمرير قانون بحمل الشركات الخاصة السلاح

الأكثر قراءة

اقتل ثم اكذب.. وسائل إعلام غربية تفضح «الحليفة» إسرائيل: «معلوماتك مضللة»

الحوثى يعلن الاستيلاء على «سفينة إسرائيلية».. ويكشف عن مصير الطاقم

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

النيابة تصل إلى موقع العقار المنهار والحماية المدنية تنجح في إنقاذ اثنين من العمال

تل أبيب تعترف: طائراتنا أطلقت النيران بالخطأ على «الحفل الموسيقى» يوم 7 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة