الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اقتراح برلماني بعمل دليل استرشادي لتفادي المخالفات المرورية التي تسجلها أجهزة الرادار الحديثة

النائبة آية مدني
النائبة آية مدني

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلًا من: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية  اللواء هشام آمنة، وذلك بشأن عمل دليل استرشادي للسائقين لتفادي المخالفات المرورية التي تسجلها أجهزة الرادار الحديثة.

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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من مشروع منظومة النقل الذكى على الطرق السريعة ITS

منظومة الطرق الذكية 

وقالت عضو مجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الحكومة قامت مؤخراً بتبني منظومة الطرق الذكية والتي تشتمل على مجموعة ضخمة من المكونات والأعمال التكنولوجية الحديثة، ابتداءً من نظم الإضاءة الذكية والبوابات الذكية وأعمال البنية التحتية ومد الكابلات وغرف التحكم وأنظمة الربط، وانتهاءً بالعنصر الأهم وهو كاميرات الرادارات والمتابعة والتي أصبحت الذراع الرئيسية للدولة فى ضبط وإدارة 30 ألف كيلو متر من الطرق الرئيسية المتشعبة في جميع أنحاء مصر.

التطبيق الفعلي للمنظومة أظهر خللا رغم وجود ردارات تصوير المخالفات إلا أن بعض المخالفات لم يرتكبها السائقين 

وأضافت نائبة التنسيقية، أن هذه الرادارات تقوم بتصوير المخالفين ليلًا ونهارًا لترصد جميع المخالفات الرئيسية مثل عدم تركيب حزام الأمان والسير عكس الاتجاه، والسرعات الجنونية، والانتظار الخاطئ، والتخطي الخاطئ، واستخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، متابعة أن التطبيق الفعلي أظهر وجود بعض المشكلات منها رصد مخالفات للسائقين لم يكونوا على دراية بها وأيضًا بعض المخالفات التي تم رصدها لم يرتكبها السائقين.

عدم دراية السائقين بطبيعة المخالفات.. وضرورة عمل دليل استرشادي لتفادي المخالفات 

وأوضحت النائبة آية مدني، أن بعض السائقين اشتكوا بأنهم لم يكونوا على دراية بأن بعض الأفعال التي يرتكبونها تشكل مخالفة أثناء القيادة، لذلك فإنني أتقدم باقتراح برغبة بشأن عمل دليل استرشادي للسائقين لتفادي المخالفات المرورية التي تسجلها أجهزة الرادار الحديثة.

دليل استرشادي مخالفات مرورية منظومة الطرق الذكية اقتراح برغبة النائبة آية مدني

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