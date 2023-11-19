فلسطين أولًا.. مجهودات "حياة كريمة" لدعم أهالي غزة ضد الاعتداءات الإسرائيلية

قدمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عدة مبادرات وفعاليات بدورها دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية علي المدنيين بقطاع غزة، لعل أبرز تلك المجهودات هو إطلاق دفعتين من قوافل الدعم الإغاثية الشاملة المقدمة للأهالي، وكذلك مبادرات التوعية بأهمية دعم القضية الفلسطينية.

نستعرض في السياق تفاصيل تلك النشاطات منذ إندلاع العمليات العدوانية من قوات الاحتلال علي الأهالي في غزة.

وأعربت مؤسسة حياة كريمة منذ بداية العدوان عن أسفها العميق لتصاعد أعمال العنف في قطاع غزة، والذي بدوره يهدد السلام الدولي، معلنةً عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجاء في بيان رسمى صدر عن المؤسسة ونشرته على صفحاتها الرسمية أن مؤسسة حياة كريمة تعرب عن أسفها الشديد من تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة، الأمر الذي يهدد السلام الدولي وينتهك القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. وبدورها تؤكد "مؤسسة حياة كريمة " عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والمساندة لهم في هذه الظروف العصبية التي تشهدها البلد الشقيق.

كما أعلنت المؤسسة وقتها عن توجهها لجمع التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور مؤسسة حياة كريمة الريادي في التنمية داخل مصر وخارجها، والوقوف مع الدول الشقيقة في أزماتها وأوقاتها العصبية.

حملة شعبية للتبرع بالدم

كذلك حرصت مؤسسة حياة كريمة مشاركتها في الحملة الشعبية التي أطلقها التحالف الوطني من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، وذلك ضمن حملة شعبية موسعة تحت شعار "كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين"، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، وتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية لتخفيف حدة أحداث العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

106 قاطرات ضمن القافلة الأولى

يأتي ذلك بالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الانسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، والتي تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات كمحاولة لتخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي وسقوط العديد من الضحايا والمصابين، وذلك بمشاركة واسعة من مؤسسة حياة كريمة.

قافلة ثانية بـ50 قاطرة يوميا

وتكثيفًا لدورها الإغاثي والإنساني، وفي إطار دورها الإغاثي والإنساني تستكمل استكملت حياة كريمة جهودها لدعم القضية الفلسطينية، حيث أعلنت المؤسسة تحرك القافلة الثانية المُحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي ضمت 15 شاحنة من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة.

يأتي ذلك مع إطلاق حياة كريمة مبادرة "من إنسان لإنسان"، لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات، والتجهيز للمرحلة الثانية من قوافل الإغاثة، حيث استقبلت مؤسسة حياة كريمة طلاب المدارس للمشاركة مع متطوعي المؤسسة في عملية التعبئة والتجهيز للمساعدات، وذلك بهدف رفع التوعية لديهم حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مر التاريخ.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة، وفي إطار سعي مؤسسة حياة كريمة الحثيث، وبذل ما في وسعها من أجل التخفيف من وطأة الأحداث الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، وفي إطار الدور الريادي للمؤسسة داخل وخارج مصر، انطلاقًا من إيمانها الكامل بالقضية الفلسطينية وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ومساعيها من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.