تصفيات كأس العالم: منتخب نيجيريا يواصل السقوط بالتعادل مع زيمبابوى

سقط منتخب نيجيريا في فخ التعادل أمام نظيره زيمبابوي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ستاد هويي برواندا، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب زيمبابوي كان البادئ بالتسجيل بهدف أول في الدقيقة 26 من ركلة حرة مباشرة نفذها والتر موسونا ببراعة، متقدمًا لبلاده.

وتمكن كيليتشي إيهانتشو من تسجيل هدف التعادل لـ نيجيريا في الدقيقة 67، بتسديدة بباطن قدمه اليسرى بعد تهيئة رائعة للكرة من موسيس سيمون داخل منطقة جزاء زيمبابوي.

محاولات النيجيريين استمرت للتسجيل لكن دون جدوى، ليتعثروا للمباراة الثانية على التوالي في التصفيات.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخبي نيجيريا وزيمبابوي إلى نقطتين، ليحتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب في المجموعة.

كان منتخب نيجيريا قد استهل مشواره في التصفيات، بتعادل مخيب للآمال على أرضه أمام ليسوتو بهدف لمثله.

ويتولى تدريب فريق نيجيريا، البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، والذي يُعد من المرشحين لتدريب نادي الزمالك، خلفًا للمقال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.