الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل منتخب مصر.. 5 تغييرات وصلاح يقود الهجوم أمام سيراليون

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل الفريق في مباراته أمام سيراليون المقرر لها السادسة مساء اليوم بليبيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

وقام فيتوريا بخمسة تغييرات عن لقاء جيبوتي، حيث شارك كل من محمد هاني، علي جبر، حمدي فتحي، محمد حمدي ومحمود حسن “تريزيجيه” في التشكيل الأساسي بدلًا من عمر كمال، أحمد سامي، مروان عطية، أحمد فتوح وعمر مرموش.

 

ويقود الهجوم الثنائي محمد صلاح قائد المنتخب ومصطفى محمد.

 

تشكيل منتخب مصر.. 5 تغييرات وصلاح يقود الهجوم أمام سيراليون

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي جبر ومحمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي ومحمد النني وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه.
 

May be an image of ‎1 person، playing football، playing American football and ‎text that says "‎المتحدة للرياضة S تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 سير اليون اسراه PUMA 16 3 2 6 12 محمد الشناوي هاني عليجبر محمد عبد المنعم محمد حمدي فتحي محمد النني أحمد سيد زيزو محمود تريزيجيه صلاح مصطفى محمد البدلاء محمد صبحي أحمد الشناوي أحمد سامي كماا 10 فتوح orδ MISR BANQUE رامى ربيعه مصطفي فتحي محمود etisalat ACU) Carrier‎"‎‎

 

 

 

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026


حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 مساء اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023 وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساء بتوقيت مكه المكرمة بالمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقام مباراة مصر وسيراليون في إطار ثاني جولات تصفيات كأس العالم 2026 على ملعب صامويل بدولة ليبيريا حيث فاز مصر على منتخب جيبوتي بـ6 أهداف نظيفة في أولى جولات التصفيات في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وسيراليون

حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورت ON Time Sport  ومجموعة قنوات SSC على حق البث المباشر لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 يمكن ضبط بث القنوات من خلال الإحداثيات التالية:-

تردد أون تايم سبورت ON Time Sport

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 10853.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل صحيح الخطأ: 5/6.

تردد أون تايم سبورت ON Time Sport

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12303.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل صحيح الخطأ: 5/6.


معلقو مباراة منتخب مصر وسيراليون

أكدت شبكة قنوات SSC أن الكابتن مشاري القرني سيتولي مهمة التعليق على مباراة مباراة منتخب مصر وسيراليون تصفيات كأس العالم 2026 والتي تقام مساء اليوم الأحد 18 نوفمبر 2023 فيما لم تعلم حتى الآن مجموعة قنوات أون تايم سبورت ON Time Sport ، ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يتواجد سيراليون في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.
 

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