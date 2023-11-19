الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإيسيسكو تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في غزة

مدرسة الفاخورة
مدرسة الفاخورة

أدانت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، مساء اليوم الأحد، الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، باستهدافه مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في قطاع غزة، وما خلفه قصف المدرستين من سقوط مئات الضحايا بين شهيد وجريح.

وأكدت الإيسيسكو في بيان لها، اليوم، أن استمرار هذا السلوك الوحشي الذي لا يفرق بين المرافق التعليمية والصحية وبين الثكنات العسكرية، يبين إصرار الاحتلال الإسرائيلي على خرق كل القوانين والأعراف الدولية، والاستهزاء بالمواقف المتصاعدة في كل مكان ضد هذه التصرفات الهمجية، التي باتت تشكل وصمة عار في جبين الإنسانية، إذ لم يسبق لقوة أن استخدمت آلتها العسكرية بمثل هذا العدوان على مهاجع الأطفال والمدارس والمستشفيات، بما يشير إلى انتكاسة واضحة في القيم والسلوك لم يشهد لها الزمان مثيلا.

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الإيسيسكو تناشد المنظمات الدولية لمحاسبة الاحتلال

وجددت الإيسيسكو مناشدتها جميع المنظمات الدولية، لا سيما العاملة منها في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بالتعبير عن موقف حازم تجاه هذه التصرفات الهوجاء، والدعوة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات المحاسبة عليها، مؤكدة أن الصمت عن هذا الصلف العدواني سينسف كل الجهود الساعية إلى إحلال الأمن والسلام، بل سيمهد الطريق لتنامي تيارات التطرف والكراهية في العالم.

وأكدت الإيسيسكو أنها ستكون في طليعة المنظمات لدعم المنظومتين التعليمية والثقافية في قطاع غزة، استمرارا لدورها في تعزيز جهود دولة فلسطين في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

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وسبق، وأدانت رابطة العالم الإسلامي، إقدامَ قوات الاحتلال الإسرائيلي على قصف مدرسة الفاخورة التابعة لـ"الأونروا" في قطاع غزة.

وندد أمين عام الرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، بهذه الجرائم الهمَجية المروّعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، التي تمثِّل انتهاكًا صارخًا لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية

الإيسيسكو الفاخورة تل الزعتر قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي

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