الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مباحثات مصرية أمريكية مكثفة لتحقيق الهدنة فى غزة والإفراج عن المحتجزين

الدمار في غزة جراء
الدمار في غزة جراء التصعيد الإسرائيلي

تقود مصر جهودًا مكثفة مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحقيق الهدنة في قطاع غزة المحاصر، والإفراج عن المحتجزين.

ويأتي ذلك في إطار الجهود والتحركات التي تتخذها مصر من أجل وقف إطلاق النار في غزة، حيث تتواصل المباحثات الحثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هدنة في القطاع والإفراج عن المحتجزين.

وقالت مصادر مطلعة إن هناك مباحثات مصرية أمريكية للتوصل لهدنة والإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة.

وأضافت المصادر: "هناك تحركات مصرية مكثفة مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف بشأن التهدئة في قطاع غزة".

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مباحثات مصرية أمريكية مكثفة لتحقيق الهدنة فى غزة والإفراج عن المحتجزين

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