الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"صحة غزة": إخلاء 31 من الأطفال الخدج من مجمع الشفاء إلى مستشفى رفح

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، إنه تم إخلاء 31 من الأطفال الخدج من مجمع الشفاء إلى مستشفى رفح.

نقل الأطفال الفلسطينيين للمستشفيات المصرية

في السياق، قال مراسل "القاهرة الإخبارية" بمعبر رفح، إنه تم نقل الأطفال من مستشفى الشفاء بقطاع غزة، تحت إشراف الأمم المتحدة، ونظرًا لتدهور حالتهم، تم نقلهم لأحد المستشفيات بقطاع غزة تمهيدًا لنقلهم تباعًا للمستشفيات المصرية حال تحسّن حالتهم الصحية. 

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن وزارة الصحة المصرية تنتظر بالمعبر منذ أمس وحتى الآن؛ لاستقبال الأطفال ونقلهم للمستشفيات المتخصصة؛ لتقديم كل أوجه الرعاية الكاملة لهم، موضحًا أنه من المتوقع نقل الأطفال باكر حال تحسن حالتهم الصحية.

غزة الأطفال الخدج اخلاء رفح الشفاء مستشفى معبر رفح القاهرة الإخبارية

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