"إكسترا نيوز": عودة شاحنات الوقود إلى معبر رفح بعد دخولها غزة وتفريغ الحمولة

كشف موفد فضائية "إكسترا نيوز"، هشام عبدالتواب، من معبر رفح، عن آخر التطورات على الحدود المصرية الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن معبر رفح البري يواصل العمل لتسهيل دخول المساعدات والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف أنه تمت عودة شاحنات الوقود إلى معبر رفح بعد دخولها غزة وتفريغ الحمولة الخاصة بها من الوقود وخاصة السولار.

وأشار إلى أن استمرار تدفق الوقود إلى قطاع غزة أمر بالغ الأهمية، موضحًا أن مجمل الشاحنات التي دخلت لقطاع غزة حتى الآن هي 7 وتحمل السولار بعد المشكلات الكثيرة التي يواجهها القطاع خاصة في شبكات الكهرباء ومحطات تحلية المياه.