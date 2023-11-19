الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": عودة شاحنات الوقود إلى معبر رفح بعد دخولها غزة وتفريغ الحمولة

شاحنات الوقود
شاحنات الوقود

كشف موفد فضائية "إكسترا نيوز"، هشام عبدالتواب، من معبر رفح، عن آخر التطورات على الحدود المصرية الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن معبر رفح البري يواصل العمل لتسهيل دخول المساعدات والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف أنه تمت عودة شاحنات الوقود إلى معبر رفح بعد دخولها غزة وتفريغ الحمولة الخاصة بها من الوقود وخاصة السولار.

وأشار إلى أن استمرار تدفق الوقود إلى قطاع غزة أمر بالغ الأهمية، موضحًا أن مجمل الشاحنات التي دخلت لقطاع غزة حتى الآن هي 7 وتحمل السولار بعد المشكلات الكثيرة التي يواجهها القطاع خاصة في شبكات الكهرباء ومحطات تحلية المياه.

غزة اكسترا نيوز هشام عبدالتواب

مواد متعلقة

هانى محمود لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يريدون تمرير قانون بحمل الشركات الخاصة السلاح

هانى محمود لـ"الشاهد": رفضت الاستمرار فى حكومة الإخوان وقدمت استقالتى لهشام قنديل

هانى محمود لـ"الشاهد": حضور مؤتمرات الإخوان كان بكارنيه "الحرية والعدالة"

صندوق تحيا مصر: القافلة الإغاثية بها كل ما يحتاجه أهل غزة

الهجرة: هذا الوقت حاسم وتاريخي وتحتاج مصر لانتخاب قيادة سياسية حكيمة

"لا خطوط حمراء".. رتيبة النتشة: الاحتلال يبيد كل ما تبقى من البشر

"كابيتانو مصر".. حسام عاشور يعلن صاحب الشارة الذهبية

وصلة تشجيع من جماهير "كابيتانو مصر" لحسام عاشور: يمين شمال تعالى يا حسام

الأكثر قراءة

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

"صحة غزة": إخلاء 31 من الأطفال الخدج من مجمع الشفاء إلى مستشفى رفح

متطوع بـ حياة كريمة لإغاثة أطفال غزة: شعرت بأهمية دورى فى القوافل الإغاثية

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل سيطرة الحوثيين على سفينة إسرائيلية

الحوثيون يعلنون استهداف 3 أنواع من السفن الإسرائيلية

58.9 مليار دولار حجم تجارة مصر والسعودية فى 5 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة