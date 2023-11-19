الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 25 مواطنا جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وجباليا

قصف طائرات الاحتلال
قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي

استشهد مساء الأحد، 14 مواطنا بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط  قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلًا عن مصادر طبية، باستشهاد 14 مواطنا وإصابة آخرين بعد قصف طائرات الاحتلال منزلي مخيمر، والحرازين بالقرب من مدرسة خالد بن الوليد في مخيم النصيرات، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما تم انتشال 11 شهيدا كلهم من النساء والأطفال بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزل آل الحرثاني في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

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الصحة العالمية: إجلاء 31 طفلًا و6 عاملين و10 أفراد من مستشفى الشفاء

وسبق وأكد المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه تم إجلاء 31 "طفلًا مريضًا للغاية" من مستشفى الشفاء، إلى جانب ستة عاملين صحيين و10 من أفراد أسر الموظفين.

وأضاف غيبريسوس، أنه يجري التخطيط لمزيد من البعثات لإجلاء المرضى المتبقين والعاملين الصحيين خارج المستشفى، في انتظار ضمانات المرور الآمن.

بينما قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان يوم الأحد إن فرنسا سترسل المزيد من الإمدادات الطبية وسفينة مستشفى ثانية إلى غزة.

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وسترسل فرنسا طائرة تحمل أكثر من 10 أطنان من الإمدادات الطبية في بداية الأسبوع، وستساهم في رحلات المساعدات الطبية للاتحاد الأوروبي يومي 23 و30 نوفمبر.

وتقوم فرنسا أيضًا بإعداد سفينة مستشفى ثانية، وهي حاملة طائرات الهليكوبتر ديكسمود، والتي ستصل إلى مصر في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت رويترز.

وقد تم بالفعل نشر أول حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية- تونير، والتي تضم حوالي 60 سريرًا ومجموعتين عاملتين- في المنطقة.

وأضاف البيان أن فرنسا ستنشر أيضا طائرات مدنية وعسكرية لإجلاء الأطفال المرضى أو المصابين من غزة، وفي وقت سابق من هذا الشهر، سلمت طائرات فرنسية 54 طنا من المساعدات لغزة عبر مصر.

طائرات الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات قطاع غزة جباليا

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