محافظ أسوان يتابع البرنامج التدريبي "وعي" لإعداد 50 قيادة محلية بالوحدات القروية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان/ فعاليات البرنامج التدريبي (وعي) للعاملين بالوحدات المحلية القروية، مشيدًا بدور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واهتمامها بالقيادات المحلية من خلال رفع المستوى المهني والوظيفي وتنفيذ خطط وبرامج الدولة لإعداد وتأهيل قيادات محلية مستدامة.

وجاء ذلك تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة" وفى إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية، ومنظمة الأغذية العالمية (WFP) وبالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي.

تفاصيل البرنامج التدريبي

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن البرنامج التدريبى يستمر لمدة 4 أيام ويستهدف تدريب 50 قيادة محلية.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى البرنامج التدريبى (وعى) يهدف إلى تدريب وإعداد مدربين (TOT) من خلال إكسابهم المهارات والمعارف والاتجاهات الصحيحة والسلوكيات السليمة المتعلقة بحماية وتنمية الأسرة والتقليل من عوامل الخطورة للحد من وفيات الأمهات والأطفال، بجانب إكسابهم القيم الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على مهارات التواصل الفعال.

عقد اختبار لتقييم المتدربين في نهاية التدريب

ولفت إلى أنه فى نهاية التدريب سيتم عقد اختبار لتقييم المتدربين، لمعرفة مدى الاستفادة منه على أن يتم تطبيقه بالوحدات القروية بعد إنتهاء فترة التدريب.

وذلك بحضور الدكتورة رباب يحيى مسئول المشاركة المجتمعية بالإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة أمال زكى مستشار وزير التضامن الإجتماعى لبرنامج وعي التنموي، والدكتور أحمد شاهين مستشار الوزير للتواصل التفاعلي، وأيضًا الدكتورة سلوى ندا استشارى ومدير برامج الصحة الانجابية، بالإضافة إلى ليلى أحمد ممثل برنامج (WFP)، وخالد عبدالجليل مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة حياه كريمة بالمحافظة.

وفى سياق آخر كان قد عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة.

وتناول الإجتماع مناقشة الخطوات الإجرائية لإقامة أول منتدى للتراث غير المادى على أرض عروس المشاتى فى مارس المقبل، تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمى للمرأة، والذى سيحضره نحو 20 خبيرا دوليا، فضلًا عن الخبراء المصريين فى مجال التراث غير المادى على مدار 4 أيام.

محافظ أسوان يتابع البرنامج التدريبي وعي

محافظ أسوان يتابع البرنامج التدريبي وعي

محافظ أسوان يتابع البرنامج التدريبي وعي