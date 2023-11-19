الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إيجاس تنظم ندوة للتعريف بخصائص تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، اليوم، ندوة بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأثره على الأمن القومي" بحضور العاملين. 

وتهدف الندوة إلى التعريف بخصائص تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والروبوتات وبيئات الخيال الافتراضي (الميتافيرس) والواقع المعزز.

إيجاس تنظم ندوة للتعريف بخصائص تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي

وخلال الندوة، ألقت الدكتورة غادة عامر، عميدة كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الضوء على النمو الهائل والتطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعي، واستخدمت في العديد من القطاعات، بما في ذلك مجال الصناعة والرعاية الصحية والاتصالات وتأثير ذلك على المجالات السياسية والاجتماعية والأمن القومي، إلى جانب تزايد الاستخدام للبيانات الضخمة، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت الدكتورة إلى أنه على الرغم من الجوانب الإيجابية التي تحملها برامج وتطبيقات الميتافيرس ومعالجة الصور باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تحمل في طياتها سلبيات وإشكاليات عدة، تتعلق بحماية الخصوصية، وهو ما أدركته الدولة المصرية التي كثفت جهودها لدعم عمليات التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، من خلال تنظيم تدريبات متخصصة في هذا المجال، فضلاً عن سن تشريعات للحد من الاستخدام الخاطئ لهذه التطبيقات.

ايجاس الشركة القابضة للغازات الطبيعية الذكاء الاصطناعي الميتافيرس عميد كليه الهندسة بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا

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