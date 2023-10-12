"إيجاس" تستضيف معرضا لمنتجات زيوت شركة "كارجاس"

استضافت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، برئاسة المهندس مجدي جلال، العضو المنتدب، معرض وندوة تعريفية عن منتجات الزيوت الخاصة بشركة كارجاس بمقر الشركة على مدار يومين.

معرض لـ منتجات زيوت شركة كارجاس

افتتحت المعرض هويدا كمال، مساعد رئيس الشركة للأجور والاستحقاقات، في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتكامل والتعاون بين شركات القطاع لمواكبة التطوير الذي يشهده قطاع البترول حاليا.

ويضم معرض منتجات "كارجاس" أنواع زيوت مختلفة متخصصة لمحركات السيارات الخاصة بالبنزين والغاز الطبيعي والديزل، وتمتاز منتجات كارجاس بالجودة العالية والسعر المناسب ومطابقاتها للمواصفات القياسية والجودة والمعايير العالمية.

كما عقدت شركة كارجاس ندوة تعريفية بأنشطة الشركة وبزيوت (Bp فيسكو) والتي تنتجها الشركة بموجب تصريح من شركة بي بي العالمية.

جدير بالذكر أن شركة كارجاس تعد من أهم الشركات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المضغوط وتعبئه وتسويق الزيوت المعدنية للمحركات التي تعمل بالغاز الطبيعي مثل زيت (فيسكو CNG)، وهو زيت متعدد المحركات الوقود الثنائي البنزين والغاز الطبيعي و (فيسكو 5000) الذي تم تصنيعه من أفضل الزيوت الأساسية باستخدام إضافات تخليقية عالية الجودة وكذلك (فلنيلاس مونو)، وهو أحد زيوت محركات الديزيل ويعد زيت أحادي الدرجة متميز الأداء عالي الجودة ويصلح لمحركات الديزيل التي تعمل بالتربو والحقن المباشر وتأتي الندوه استمرارا لحمله تنشيط ودعم المنتج المصري.

وفي سياق منفصل شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المتحدة لمشتقات الغاز ( UGDC ) وشركة تي سي أى سنمار الهندية للكيماويات، والتي تهدف للتعاون بين الجانبين، حيث ستقوم الشركة المتحدة لمشتقات الغاز باستخدام تسهيلاتها ومرافقها بميناء دمياط ذات المستوى العالمي لتسهيل الاستيراد الآمن للمواد الخام اللازمة لمشروعات التطوير والخطط التوسعية لشركة تي سي آي سنمار.