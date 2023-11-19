رفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية بالإسماعيلية

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة الطقس السيئ بكل القطاعات والمراكز والمدن.

بدوره، أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ في محافظة الإسماعيلية، تحسبًا لموجة التقلبات الجوية، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى؛ لمواجهة الأمطار المحتملة وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأكد رئيس الشركة، أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى فى مختلف القطاعات والمناطق على مستوى المحافظة، وفقًا للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس خلال الأيام المقبلة واتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعدادات القصوى؛ لمواجهة الظروف المناخية المتغيرة، وتم تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن ١٢٥ على مدار ٢٤ ساعة؛ لمواجهة التغيرات المناخية، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار، كما تم إعداد خطة انتشار لسيارات ومعدات الشركة بالمحافظة لتفادى أيَّة أزمات أو مشاكل متوقعة خاصة بمرفق الصرف الصحي.

تطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار

وفي سياق متصل، أكد اللواء عبدالحميد عصمت، استمرار تطهير شبكات الصرف الصحي وشنايش الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات والمولدات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، مع تحديد النقاط الأكثر تضررًا من تجمعات المياه وتحديد نقاط تمركز المعدات، وفرق العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم وغرف العمليات المركزية والفرعية، والتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع السيناريوهات البديلة.

وأكد رئيس الشركة، أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الجهات للمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بالإسماعيلية، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات واستمرار العمل بجميع الأفرع التابعة للشركة، والمتابعة الميدانية لسير العمل.