غدًا.. استكمال محاكمة عصابة شرعت فى قتل أجانب بقصر النيل

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بـ عابدين، غدا الإثنين، محاكمة تشكيل عصابى تتزعمه سيدة شرعوا فى قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما.

جاء في أمر الإحالة أن الضحيتين يحملان جنسية إحدى الدول، ومصابين بجروح قطعية وطعنية بالجسم، وقررا أنهما أثناء تواجدهما بالشقة سكنهما، فوجئا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما، وإيهامهما بأنهما جامعي قمامة، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة مبلغ مالي وفروا هاربين.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، إحدى السيدات و4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة والقليوبية، حيث تم ضبطهم، وأقرت المتهمة الأولى بتعرفها على المجنى عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ".

واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدها بالشقة صحبتهما، وقامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطيع تنفيذ ذلك وانصرفت، فاتفق الأخير مع باقى المتهمين على سرقتهما على أن يقتصر دوره على المراقبة.

وفى سبيل ذلك حضر 3 من المتهمين مدعين أنهم جامعى قمامة، وقاموا بالطرق على الباب والدخول للشقة وحاولوا توثيق المجنى عليهما، إلا أنهما قاوماهم؛ فتعدوا عليهما بالضرب باستخدام 2 سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليهما من مطبخ الشقة.

وأحدثوا إصابتهما المنوه عنها واستولوا على المسروقات، وأيد باقى المتهمين أقوالها، وتم بإرشادهم ضبط "مبلغ مالى- 2 هاتف محمول"، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.