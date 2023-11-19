الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة عصابة شرعت فى قتل أجانب بقصر النيل

ارشيفية
ارشيفية

تواصل محكمة  جنايات القاهرة، المنعقدة بـ عابدين، غدا الإثنين، محاكمة  تشكيل عصابى تتزعمه سيدة شرعوا فى قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما.

جاء في أمر الإحالة أن الضحيتين يحملان جنسية إحدى الدول، ومصابين بجروح قطعية وطعنية بالجسم، وقررا أنهما أثناء تواجدهما بالشقة سكنهما، فوجئا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما، وإيهامهما بأنهما جامعي قمامة، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة مبلغ مالي وفروا هاربين.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، إحدى السيدات و4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة والقليوبية، حيث تم ضبطهم، وأقرت المتهمة الأولى بتعرفها على المجنى عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ".

واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدها بالشقة صحبتهما، وقامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطيع تنفيذ ذلك وانصرفت، فاتفق الأخير مع باقى المتهمين على سرقتهما على أن يقتصر دوره على المراقبة.

وفى سبيل ذلك حضر 3 من المتهمين مدعين أنهم جامعى قمامة، وقاموا بالطرق على الباب والدخول للشقة وحاولوا توثيق المجنى عليهما، إلا أنهما قاوماهم؛ فتعدوا عليهما بالضرب باستخدام 2 سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليهما من مطبخ الشقة.

وأحدثوا إصابتهما المنوه عنها واستولوا على المسروقات، وأيد باقى المتهمين أقوالها، وتم بإرشادهم ضبط "مبلغ مالى- 2 هاتف محمول"، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة تشكيل عصابي قتل أجنبيين قصر النيل لسرقتهما جنسية إحدى الدول محاكمة

مواد متعلقة

أب يهتك عرض ابنته مرات عديدة على مدار شهر بالمعصرة.. ما القصة؟

تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام لـ12 ديسمبر

حبس تشكيل عصابي لسرقة غطيان بالوعات الصرف الصحي بالمعصرة

بدء أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا في واقعة حفل المنصورية

تفاصيل قتل عامل صديقه ودفنه في منشأة ناصر

المعمل الجنائى يفحص حريقًا فى شقة سكنية بمصر القديمة

حبس أب متهم بهتك عرض ابنته القاصر فى المعصرة 4 أيام

غدًا.. استكمال محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية فى عابدين

الأكثر قراءة

"النقل" تستعرض أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (فيديو)

من متوسطة إلى غزيرة.. أمطار على القاهرة الكبرى خلال ساعات

كيف أبطل تقرير "CNN" بشأن مجمع الشفاء فى غزة مزاعم إسرائيل وأمريكا؟

أهالى نجع حمادى: الدولة واجهت جشع التجار بطرح السكر بـ27 جنيهًا

منهم محمد صلاح.. أكثر 10 لاعبين تسجيلًا لركلات الجزاء هذا الموسم

خبير سياحي: مصر الأولى في تفضيلات السياح الروس خلال نوفمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة