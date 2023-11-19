أب يهتك عرض ابنته مرات عديدة على مدار شهر بالمعصرة.. ما القصة؟

«بخطوات بطيئة توجه عامل عقب عودته من سهرة متأخرة لمنتصف الليل حتى وصل لغرفة ابنته القاصر وهي غارقة في نومها وبدأ يكشف غطائها ويتحسس جسدها وعندما تتفاجيء به يحكمها بقبضة قوية اجبرتها على الخضوع له».. تفاصيل مأساوية عاشتها فتاة صغيرة نتيجة شهوة جنسية غير مبررة من والدها في منطقة المعصرة.

تفاصيل اتهام عاطل بهتك عرض ابنته

عامل في العقد الخامس من العمر على الرغم من سوء تصرفاته وأخلاقه إلا أن زوجته اعتادت أن تتحمل طيشه وضيق رزقه وكانت تنصحه يوميًا بالإقلاع عن المخدرات والاستقامة في العمل وفي البيت حتى لا يتم فضحهم في المنطقة إكرامًا لابنته الوحيدة لكن الأخير كان له وجهة نظر أخرى وكان دائمًا يتعدى عليها بالضرب.

وبسبب تكرار الخلافات العائلية بين الطرفين وعقب التعدي عليها في إحدى المرات بدأت تقف أمامه وترد عليه مما دفعه لطردها من المنزل وعندما طلبت من ابنتها أن تجهز حقيبتها للذهاب معها لمنزل جدتها رفض ذهابها.

متعاطي للمخدرات

وكان هذا مبرر من وجهة نظره حتى يتمكن من ارتكاب جريمته فبدأ الأب يعود متأخرًا ويفتح على الفتاة غرفتها ويشاهدها ليلًا وهي نائمة حتى تجرأ مرة بسبب تعاطيه المخدرات ودخل عليها وطلب منها ممارسة علاقة محرمة وعندما رفضت أخبرها أن هذه الأمور تحدث عادة بين الأباء وبناتهما وعندما رفضت وحاولت أن تهرب من قبضته تعدى عليها بالضرب وحصر عنها ملابسها وتعدى عليها.

الأم تكتشف الواقعة

وعقب مرور شهر من ارتكاب جريمته وبسبب منع الفتاة من الخروج من المنزل تواصلت الأم مع ابنتها التي أخبرتها بجريمة والدها معها فأبلغت عنه شرطة النجدة التي أبلغت الشرطة وتمكنوا من الوصول للفتاة.

وقالت الفتاة أمام النيابة أن والدها تعدى جنسيًا عليها عدة مرات داخل منزله وكان يتعدى عليها بالضرب مستغلًا قوة جسمانة البدنية، مما تسبب في ضرر نفسي بالغ لها وتم توقيع الكشف الطبي عليها وتبين تأثرها نفسيًا بالحادث.



قرارات النيابة

كما أمرت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض ابنته واستدعاء المجني عليها لسماع أقوالها ووالدتها.



وتلقت غرفة نجدة الطفل، إخطارًا من سيدة تفيد بتعدي زوجها جنسيًا على ابنتها القاصر، فتم إبلاغ قسم شرطة المعصرة، الذي حرر محضرا بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم، والعرض على النيابة، التي قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة.