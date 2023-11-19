الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائى يفحص حريقًا فى شقة سكنية بمصر القديمة

حريق في شقة
حريق في شقة

أمرت نيابة  مصر القديمة  الجزئية، اليوم الأحد، بندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شب في شقة سكنية، للكشف عن أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق.

  فرض كردون أمنى حول العقار

وعلى الفور تم فرض كردون أمني حول العقار لعدم امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران لعدم امتدادها إلى باقي شقق العقار، وتم إخمادها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة مصر القديمة شقة سكنية حريق تحريات المباحث حصر الخسائر الطابق الثانى عقار

مواد متعلقة

تفاصيل وفاة مسن إثر انهيار جزئي لعقار قديم في مصر القديمة

النيابة تصرح بدفن جثة ضحية انهيار عقار مصر القديمة

قرار من المحكمة بشأن المتهم بإشعال النيران بزوجته في مصر القديمة

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": مقتل 6 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة في غزة

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام سيراليون فى تصفيات المونديال؟

مصادر بـ"التعليم" تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بجميع مدارس الجمهورية

سيارة مسرعة تدهس مواطنا على طريق الهرم

موعد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقات الأخيرة عبر dmc وwatch it

الحاجة فاطمة: "الرئيس السيسى عمل كل حاجة زينة وعاوزينه يكمل معانا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن":أوقفوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث فى معارك بغزة

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو