المعمل الجنائى يفحص حريقًا فى شقة سكنية بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأحد، بندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شب في شقة سكنية، للكشف عن أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق.

فرض كردون أمنى حول العقار

وعلى الفور تم فرض كردون أمني حول العقار لعدم امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران لعدم امتدادها إلى باقي شقق العقار، وتم إخمادها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.