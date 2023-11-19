الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برونو فيرنانديز يعلق على تقارير انتقاله للدوري السعودي

برونو
برونو

رد البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على تقارير ربطه بالانتقال للدوري السعودي خلال يناير المقبل.

وأضاف فيرنانديز في تصريحات لصحيفة ريكورد البرتغالية اليوم الأحد: "أنا سعيد حيث أنا فأقضي وقتًا جيدًا جدًا مع المنتخب، بينما لم نبدأ بالطريقة التي أردناها مع مانشستر".

وأتم اللاعب ابن 29 عامًا تصريحاته بقوله: "أنا لا أنظر للشائعات ولا أهتم بها، اليوم من السهل جدًا نشر الشائعات في الصحافة، لكنني أفضل التركيز على أهدافي".

وكانت صحيفة "سي إم تي في " البرتغالية، قد أثارت الجدل بالحديث عن اهتمام الهلال السعودي بالتعاقد مع برونو فيرناندز، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

في الوقت نفسه يبحث الهلال عن تعويض النجم البرازيلي نيمار الذي انتهى موسمه مع الهلال بعد إصابة الرباط الصليبي.

من المقرر أن يستضيف منتخب البرتغال نظيره أيسلندا على ملعب خوسيه ألفالادي ضمن لقاءات الجولة العاشرة من التصفيات يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح المنتخب البرتغالي في حسم أولى بطاقات التأهل إلى كأس أمم أوروبا 2024، الذي سيقام على الأراضي الألمانية، في وقت سابق من التصفيات.

برونو فيرنانديز برونو مانشستر يونايتد السعودي الهلال

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