سقوط 3 مسجلين خطر يروجوا الحشيش في بدر والمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط مسجلين خطر وعاطل متورطين في ترويج كمية من مخدر الحشيش في منطقة المرج وبدر.

حيث تبين ضبط شخصين لديهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام.



ونجحت الجهود في ضبط عاطل له معلومات جنائيةبدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،150 كيلو جرام – كمية من عقار التامول المخدر، طبنجة صوت.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.