نصائح طبية لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية.. استفيد منها

يعاني مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية هذه الفترة من مشاكل صحية بسبب تغير حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

ويعد مرض حساسية الصدر والجيوب الأنفية من ضمن الأمراض الأكثر شيوعًا حول العالم، ويعرف عن هؤلاء المرضى بأنهم يتعرضون لمضاعفات صحية فى العواصف الترابية، وقد تتفاقم الأزمة الصحية وتصل إلى الإصابة بالربو والتهاب الأكزيما.

شهدت البلاد في الأيام الأخيرة تغير في الأحوال الجوية من تساقط أمطار وعواصف ترابية، لذلك نرصد لكم في هذا التقرير نصائح طبية مهمة لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية للتعامل مع العواصف الترابية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Very Well Health".

نصائح لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية

هناك العديد من النصائح الطبية المهمة التي يلزم تنفيذها أصحاب الجيوب الأنفية ومرضى حساسية الصدر لتجنب الإختناق إليكم التفاصيل في السطور التالية:

نصائح طبية لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية للتعامل مع العواصف الترابية

1 - عند الخروج من المنزل تأكد من إرتداء الكمامة الطبية لحمايتك من استنشاق الأتربية وقت العواصف.

2 - إلتزم بالأدوية التي رشحها لك طبيبك ولا تتناول الأدوية دون إذن الطبيب حتى لا يحدث لك مضاعفات.

3 - شرب الماء بالكمية المناسبة للجسم حتى تتجنب أعراض الجفاف.

4 - تجنب التدخين أو استنشاق الأدخنة حتى لا تصاب بضيق بالتنفس.

5 - استنشاق بخار الماء الذى يعمل على تخفيف الالتهابات الموجودة بالجيوب الأنفية.

6 - عدم استعمال المنظفات المنزلية، لأن رائحتها النفاذة تهيج الجيوب الأنفية.

7 - غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون وتطهيرهما بالمعقم الكحولي بشكل دوري.

نصائح طبية لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية للتعامل مع العواصف الترابية

أعراض التهاب الممرات الهوائية في الأنف

1 - خروج إفرازات سميكة من الأنف، يتراوح لونها بين الأصفر والأخضر.

2 - احتقان أو انسداد الأنف.

3 - ألم في الوجه.

4 - ارتفاع حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية.

5 - التعب.

6 - السعال.

7 - العطس.

8 - صعوبة أو عدم القدرة على الشم.

9 - ألم في الأذن.

10 - الصداع.