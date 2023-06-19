طبيب لمرضى حساسية الصدر.. عادات تتسبب في الانتكاسة تعرف عليها

يتعرض مرضى حساسية الصدر للعديد من المشاكل بسبب حالتهم المرضية، وهناك من يعانون ببعض الأفعال الحياتية دون دراية منهم بذلك، حيث ان بعض العادات اليومية ممكن ان تسبب كارثة في حياة الأشخاص المصابين بحساسية الصدر.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور لأصحاب حساسية الصدر عادات عند القيام بها يتعرض المرضي للإنتكاسة، وقال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إن مريض الحساسية الصدرية إذا تعرض لعبء شديد على الجهاز التنفسي تتدهور حالته.

ووصف هذه العادات في ممارسة الرياضة، المجهود الزائد مع السفر أو مع التوتر والقلق أو التعرض للبرودة الشديدة أو الحرارة الشديدة، جميعها عادات يمكن أن تتسبب في تدهور حالة مريض الحساسية، ولذلك يجب تفادي تعرض مريض حساسية الصدر أو الربو التعرض لهذه الأشياء دون توخي الحذر.

وأكد على ضرورة استخدام المخصصة في مثل هذه الأثناء، والحرص على الانتظام على تناول العلاج المخصص.

وأضاف أن مريض الحساسية إذا انضبط في تناول علاجه لم يتعرض إلى الأزمات الصدرية، ولكن إذا كان معرض للاجهاد أو التوتر أو أن يكون من المدخنين أو يعيش مع وجود تغيرات بيئية من حر شديد أو برودة شديدة يعتبر كل هذه الأشياء سببًا في حدوث أزمات صدرية، لذلك في هذه الحالة يجب أن يتوفر علاج الطوارئ المتمثل في البخاخة.

وأشار إلى أن التقلبات الجوية تعد من أخطر الامور على مرضى حساسية الصدر، لذلك للسيطرة على حساسية الصدر أثناء تقلبات الجو يجب أن يلتزم المرضى بإجراء التحاليل والفحوصات الدورية على الصدر لتحديد مسببات الحساسية، حيث أنها تختلف من مريض لآخر.

وأوضح أن أشهر مسببات حساسية الصدر حشرة الفراش حبوب اللقاح، فطريات الحيوانات الأليفة مثل القطط.