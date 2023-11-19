الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

23 نوفمبر.. آخر موعد للتسجيل في وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

حددت هيئة قضايا الدولة، 23 نوفمبر كموعد نهائي للتسجيل في وظيفة مندوب مساعد في الهيئة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023. 
 

رابط التسجيل على الموقع الإلكتروني

ونجد أن معدلات البحث عن الرابط الخاص بالتسجيل الإلكتروني في وظائف قضايا الدولة عن خريجي كلية الحقوق دفعة 2023 .

ونجد أن الموقع المختص بتسجيل البيانات الخاصة بطلب التعيين عبر الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg، حتى يوم 23/11/2023.
 

أماكن سحب ملفات التقديم

ومن المقرر أن يتم سحب ملف التقديم من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة، الكائن: ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصرى، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/11/2023 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16/11/2023.
ويتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

يتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16/12/2023 إلى يوم الخميس الموافق 11/1/2024 طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

 

شروط التقدم في هذه الوظيفة :-
- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
- ألا يزيد عمره عن 30 سنة في تاريخ نشر هذا الإعلان.
- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التي تجرى له فى هذا الشأن.
- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.
- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.
الأوراق المطلوبة للتقديم في وظيفة مندوب مساعد
- صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.
- صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس)
- أصل إيصال دفع مقابل الملف.

هيئة قضايا الدولة وظيفة مندوب مساعد كليات الحقوق الموقع الإلكترونى مستشارى قضايا الدولة

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