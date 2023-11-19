الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيسة حزب العمل الإسرائيلى: على نتنياهو الرحيل وتغيير الحكومة

نتنياهو
نتنياهو

طالبت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي، ميراف ميخائيلي، بضرورة رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما طالبت باستخدام كل الوسائل المتوفرة لدى الكنيست لتغيير الحكومة.

وقالت إن هناك "احتمالًا واقعيًا" لرحيل نتنياهو حتى بدون الذهاب إلى الانتخابات، داعية لاستخدام الوسائل المتوفرة في القانون لتغيير الحكومة في ظل هذا الكنيست.

وأكدت ميخائيلي أن الائتلاف الحاكم يعلم أن الشيء الصحيح هو استبدال نتنياهو وتشكيل حكومة من قبل الكنيست.

يأتي هذا وسط مطالبات داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية بإقالة نتنياهو بسبب إخفاقه في حرب غزة.

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دعوات غاضبة في إسرائيل ضد نتنياهو

وسار آلاف المتظاهرين الإسرائيليين، ومن بينهم أفراد عائلات الرهائن، إلى القدس يوم السبت في دعوات غاضبة للحكومة الإسرائيلية، لبذل المزيد من الجهود لإعادة أقاربهم إلى وطنهم.

وتتوج المسيرة رحلة استمرت خمسة أيام من تل أبيب، وتمثل أكبر احتجاج نيابة عن الرهائن منذ 7 أكتوبر إثر عملية طوفان الأقصى. 

وحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وصور الرهائن بعد أن أنهوا مسافة 70 كيلومترًا إلى القدس، وتوجهوا ببطء إلى مكتب نتنياهو.

ولم يوافق نتنياهو بعد على اللقاء بهم، مما أثار غضب المتظاهرين. ومن المقرر أن يجلس أعضاء آخرون في حكومة الحرب الإسرائيلية، زعيم المعارضة السابق بيني جانتس وقائد الجيش السابق غادي آيزنكوت، مساء السبت، مع ممثلي عائلات الرهائن.

وقالت روبي تشين، التي يحتجز ابنها البالغ من العمر 19 عامًا، لوكالة أسوشيتد برس: "نحن هنا اليوم مع العديد من العائلات التي تتجه إلى القدس للحفاظ على الوعي بقضية الرهائن كأولوية قصوى بالنسبة لحكومة إسرائيل".

وقال هفيهي حنينا، أحد المشاركين في المسيرة: "لقد اجتمعنا هنا من جميع أنحاء البلاد لدعم عائلات المختطفين، ولإرسال رسالة مباشرة إلى الحكومة.. يجب إطلاق سراح هؤلاء الرهائن. إنهم ينتمون إلينا. إنهم ينتمون إلى عائلاتهم".

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