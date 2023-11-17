بيان إسرائيلى عاجل بشأن التفاوض على إطلاق سراح الرهائن

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، أمس الخميس، إن إسرائيل “تسير في الاتجاه الخاطئ” عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على إطلاق سراح الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس كرهائن في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال سموتريش: “حقيقة أنه بعد 41 يومًا، لا يزال يحيى السنوار قادرًا على إجراء المفاوضات وتحديد شروط إطلاق سراح الرهائن يعني أننا نسير في الاتجاه الخاطئ”.

وأضاف: “كان ينبغي أن نصل إلى مرحلة منذ وقت طويل عندما رفضنا التفاوض والتحدث فقط بالنار والكبريت، وهو يطاردنا ويتوسل من أجل التوصل إلى اتفاق.. لقد حان الوقت لكي تبث حكومة الحرب القوة… يجب أن نكون نحن من يحدد الشروط”.

وفي وقت سابق أمس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل كان لديها مؤشرات قوية على أن الرهائن محتجزون في مستشفى الشفاء بغزة.