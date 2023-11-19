الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مصنع الضفائر الكهربائية

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، التوسعات الجارية بمصنع "إس.إى وايرينج سيستمز" لتصنيع الضفائر الكهربائية الذى تديره مجموعة سوميتومو اليابانية المتخصصة فى إنتاج الأسلاك والضفائر الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، رافقه خلالها الأستاذ أحمد مجدي العضو المنتدب لمجموعة سوميتومو، واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعيو بجنوب بورسعيد.

 

محافظ بورسعيد يتفقد توسعات مصنع الضفائر الكهربية

وأشاد محافظ بورسعيد بالتوسعات التي شهدها المصنع والتي تعمل على زيادة قدرة المصنع لتصنيع الكابلات ثلاثة أضعاف، مع زيادة نسبة المنتج المحلي ٧٠٪، كما تفقد الأقسام المسئولة عن تصنيع الأسلاك الكهربائية، مشيرًا إلى أن التوسعات الجديدة التي شهدها المصنع تسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب في جميع التخصصات، في ظل أعمال التطوير والتوسع لتوفير فرص عمل أكثر لأبناء المحافظة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تشهد طفرة صناعية كبيرة، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه بتحويلها إلى محافظة صناعية، وأضاف أن هناك دعمًا غير محدود من الرئيس السيسي للصناعة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة تعمل على تيسير كل الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كل القطاعات.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد بمشروع توسعات مصانع قدرة المصانع بورسعيد

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