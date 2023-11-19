الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة

الهجوم البري
الهجوم البري

أعلنت إحصاءات عسكرية أن 59 جنديًا قتلوا منذ أن بدأت  إسرائيل هجومها الجوى فى قطاع غزة  فى 27 أكتوبر الماضى.

وقال متحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن 380 جنديًا إسرائيليًا قتلوا منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي في منطقة حدودية إسرائيلية، وتتضمن الإحصاءات الجنود الذين لقوا حتفهم على الحدود مع لبنان، حيث تقع اشتباكات متكررة منذ بدء الحرب، مما أثار مخاوف من توسع نطاق الصراع.

وبالمقارنة، قتل 66 جنديًا و5 مدنيين في الجانب الإسرائيلي خلال حرب غزة التي استمرت 50 يومًا خلال عام 2014، وقالت الأمم المتحدة إن 2251 فلسطينيًا قتلوا خلال هذا الصراع.

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هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين

وفي وقت سابق اتهمت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، إسرائيل بقتل معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الصحراوى.

وقالت الهيئة، في بيان مشترك مع نادي الأسير الفلسطيني، إن المعتقل ثائر أبوعصب توفي في سجن النقب، وهو معتقل منذ العام 2005 ويقضي حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا.

وأضاف البيان "نؤكّد أن الاحتلال يواصل تنفيّذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقّ أسرانا، وعن سبق إصرار... ما يجري بحقّ أسرانا في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، يعكس قرار الاحتلال بتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقّهم".

وقالت الهيئة إن لديها شهادات من أسرى "تتضمن معلومات مروعة، منها ما تشير إلى إصابة المئات من الأسرى بإصابات مختلفة جرّاء عمليات التعذيب والتنكيل، التي تنفذها قوات القمع، وبمشاركة وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي".

 

الحدود اللبنانية الإسرائيلية

وفي وقت سابق، قالت جماعة حزب الله اللبنانية، إن مقاتليها استهدفوا 3 مواقع إسرائيلية في الضهيرة وجل العلام والجرداح وحققوا ما وصفها بـ"الإصابات المؤكدة.

جدير بالذكر أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد منذ 8 أكتوبر الماضي، قصفًا يوميًا متبادلًا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلّف شهداء وجرحى في لبنان وقتلي ومصابين في إسرائيل.

من جهته، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة دون طيار عند الحدود مع لبنان.

يأتي ذلك فيما دوت صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة بمنطقتي القطاع الأوسط والغربي للحدود مع لبنان.

إسرائيل قطاع غزة الفلسطينيين هيئة شئون الأسرى الحدود اللبنانية الإسرائيلية جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

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