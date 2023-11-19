الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

من هنا| رابط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعلام الوظائف

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

البحث عن رابط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاستعلام عن الوظائف المتاحة من خلال الجهاز او الاستعلام عن نتيجة التقديم في الوظائف الموجودة على الموقع من الموضوعات التى تنال الكثير من البحث في ظل سعي الجهاز المركزي لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية المختلفة بالشروط الموضوعة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعلام الوظائف

في التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والاستعلام  عن الوظائف ومعرفة أخر الوظائف المطروحة من خلال بوابة الوظائف الحكومية. 

يمكن الاستعلام عن الوظائف الموجودة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز وهي الموجودة هنا https://jobs.caoa.gov.eg/

بعد فتح الرابط يتم الضغط على استعلام 

ثم يتم كتابة الرقم القومي ورقم التقديم للمواطن المتقدم

الضغط على كلمة استعلام 

الوظائف المتاحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

ويمكن من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والادارة معرفة أخر الفرص الوظيفية المتاحة عليه من خلال اختيار ايقونة وظائف من نفس الرابط السابق، بعض الوظائف المتاح التقديم فيها من خلال الجهاز المركزي منها 

وظائف قيادية في الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة متاح التقديم فيها حتى 2023/12/18    

 وفي جامعة أسيوط متاح وظيفة  أمين الجامعة المساعد بالمستوى الوظيفي العالي ينتهي التقديم فيها 13 ديسمبر 2023 

وفي جامعة الفيوم يوجد وظيفة شاغرة مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام ينتهي التقديم فيها حتى 12 ديسمبر 2023 

بوابة الوظائف الحكومية 2023.. الرابط وشروط التقديم فيها

بوابة الوظائف تواصل تلقى طلبات التعاقد مع 300 طبيب (تفاصيل الشروط والتخصصات)

وفي جامعة عين شمس متاح وظيفة طبيب أسنان مقيم عن طريق الإعارة ينتهي التقديم فيها يوم 26 نوفمبر 2023 

متاح وظائف قيادية في وزارة المالية يمكن معرفة تفاصيلها بعد الدخول على الرابط الخاص بها ويكون التقديم فيها حتى ديسمبر 2023. 

المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يتيح وظيفة  مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب مدير المركز ينتهي التقديم فيها في نهاية الشهر الجاري 

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بوزارتي المالية والتخطيط.. رابط استعلام بوابة الوظائف الحكومية

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بدء التقديم لوظائف وزارة النقل عبر بوابة الوظائف الحكومية.. تعرف على الشروط

الجهاز المركزي للتنظيم استعلام الوظائف بوابة الوظائف الحكومية المركزي للتنظيم والإدارة للاستعلام عن الوظائف

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