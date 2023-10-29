الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بوابة الوظائف الحكومية 2023.. الرابط وشروط التقديم فيها

الوظائف الحكومية
الوظائف الحكومية

تصاعدت حدة البحث عن بوابة الوظائف الحكومية 2023 من قبل خريجي الجامعات المصرية بكافة الكليات، وذلك رغبة في إيجاد فرصة عمل حكومية شاغرة مناسبة لمؤهلهم الدراسي وفي محافظة إقامتهم وفقا للشروط المعلن عنها من قبل الجهة الحكومية الراغبة في التعيين.

بوابة الوظائف الحكومية 2023

تهدف بوابة الوظائف الحكومية 2023 التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى الالتزام بالقواعد المنظمة للوظائف الشاغرة المعلن عنها في الجهاز الإداري للدولة وذلك إعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين الراغبين في التقديم من تنطبق عليهم الشروط الخاصة بكل وظيفة يتم الإعلان عنها من خلال هذا الرابط (من هنا).

يقوم الموقع بنشر الوظائف الشاغرة المعلن عنها بهدف معاونة الباحثين عن فرص عمل حيث يتم نشر كافة الوظائف المطلوبة وشروط التقديم التي يجب توافرها في المتقدمين ومواعيد إجراء الاختبارات سواء الإلكترونية أو الشفوية وكيفية التقديم فيها والأوراق المطلوبة وغير ذلك من المعلومات التي يرغب المتقدم في معرفتها.

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023 وخطوات الاستعلام وشروط القبول بالمسابقات

بوابة الوظائف تواصل تلقى طلبات التعاقد مع 300 طبيب (تفاصيل الشروط والتخصصات)

وظائف وزارة النقل 2023

أعلنت وزارة النقل عن عدة وظائف قيادية شاغرة يمكن التقديم لها من خلال بوابة الحكومية للوظائف وهى كما يلي:-

  • مدير عام الإدارة العامة لتصميم ومتابعة مشروعات النقل البحري والنهري.
  • مدير عام الإدارة العامة لتصميم ومتابعة مشروعات الطرق ونقل الركاب والبضائع.
  • مدير عام الإدارة العامة لتصميم ومتابعة مشروعات الموانئ البرية والجافة.
  • مدير عام الإدارة العامة للرقابة على النقل البري.
  • مدير عام الإدارة العامة للرقابة على النقل النهري.
  • مدير عام الإدارة العامة للرقابة على النقل البحري.
  • مدير عام الإدارة العامة لمراكز التميز.
  • مدير عام الإدارة العامة للدعم الفني،
  • رئيس قطاع المشروعات.
  • رئيس قطاع الرقابة الفنية ونتظيم سلامة النقل.
  • رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
  • مدير عام الإدارة العامة لتنظيم سلامة النقل البري.
  • مدير عام الإدارة العامة لتنظيم سلامة السكك الحديد والمترو.
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رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023 وخطوات الاستعلام وشروط القبول بالمسابقات

شروط التقديم في الوظائف الشاغرة 2023

هناك عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين للوظائف الشاغرة المعلن عنها وهي كما يلي:-

  • أن تكون كافة الشروط الوظيفية منطبقة على المتقدم.
  • توفير كافة المستندات المطلوبة للتوظيف.
  • يجب ألا يكون عمر المتقدم أكثر من 35 سنة.
  • أتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
  • أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

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