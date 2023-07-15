انخفاض حاد في عدد الوظائف الشاغرة.. خبراء يحذرون من انهيار الاقتصاد البريطاني

حذر عدد من الخبراء البريطانيين أن الاقتصاد البريطاني، يتجه الان لأسوأ مراحله لاسيما مع قرب دخوله في ركود تزامنا مع الانخفاض الحاد في الوظائف الشاغرة.

الاقتصاد البريطاني

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة Reed Recruitment “جيمس ريد” لوكالة بلومبرج إن الانخفاض الحاد في عدد الوظائف الشاغرة في بريطانيا هو علامة تنذر بالسوء على الاقتصاد البريطاني.

وتابع ريد أن الانخفاض الحاد في إعلانات الوظائف يشير إلى أن المملكة المتحدة قد تتجه نحو الركود هذا العام، فضلا عن تراجع الثقة في الاقتصاد البريطاني.

وقال ريد لبلومبرج: "دق ناقوس الخطر الآن ، حيث بدأ سوق العمل في الانحسار وأضاف: "هذا الانكماش المستمر في الوظائف الشاغرة، والذي بدأ منذ العام الماضي ، يشير بالتالي إلى أن الركود قد يكون وشيكًا."

خبراء يحذرون من بدء الركود

ومن جانبه قال جاك كينيدي ، الخبير الاقتصادي في المملكة المتحدة في منصة التوظيف العالمية في الواقع لصحيفة اكسبرس البريطانية ان انخفاض عدد الوظائف الشاغرة مقابل 1.3 مليون عاطل عن العمل، مع انخفاض معدلات الأجور وارتفاع التضخم، كلها أمور تنذر بالسوء على مستقبل الاقتصاد البريطاني مشيرا إلى مخاوف من الدخول في الركود قريبا.

وتابع “ارتفع معدل البطالة بشكل ملحوظ 0.2 نقطة مئوية إلى 4.0 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى مايو (ارتفع معدل البطالة لشهر واحد في مايو إلى 4.3 في المائة) ، مما يشير إلى أن قرارات بنك انجلترا الركزي في رفع سعر الفائدة بدأت في التأثير على سوق العمل”.

وأضاف كينيدي أن معدل تسريح الموظفين ارتفع أيضًا في الفترة الأخيرة، وانخفضت الوظائف الشاغرة بمقدار 85000 في الربع الثاني من عام 2023، وتظهر أحدث الأرقام أن الاقتصاد البريطاني انكمش في مايو بعد أن أغلقت الشركات في جميع أنحاء البلاد أبوابها لتتويج الملك تشارلز.