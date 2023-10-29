حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية، عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 20 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة، منها السفينة (WADI ALKARNAK ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 مترًا، وعرضها 32 مترًا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28208 أطنان تشمل: 1592 طن رمل، و4300 طن يوريا، و13516 طن ملح صب، و4000 طن ملح معبأ و3100 طن مولاس و1700 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35724 طنًا تشمل: 4319 طن خردة، و15688 طن ذرة، و3926 طن ابلاكاش، و3577 طن حديد، و1003 طن خشب زان، و161 طن فول صويا، و7050 طن قمح.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 850 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 286 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4573 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 41787 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 427853 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2614 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وكوم ابو راضي، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 25 حاوية 40 قدم وعدد 50 حاوية 20 قدم متجهين إلى الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5003 شاحنات.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2573 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف وكوم ابو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم متجه إلى الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2914 شاحنة.