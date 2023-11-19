العاملون بالغزل والنسيج: مشوار العطاء الذى بدأه الرئيس عزز من مكانة مصر

أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، أن قطار التنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة وعلى مستوى كل المسارات سواء أكانت زراعية أو صناعية والذي انطلق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يكن وليد اللحظة، بل قامت على أساس تحقيق رؤية مصر 2030 والتي سجلت أعلى معدلات في التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ أكبر برنامج إصلاحى شامل وعام مستهدفة فى ذلك إحداث نهضة تنموية وصناعية لتثبيت أركان الدولة، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية.



جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية وبناء جمهورية جديدة تليق بتطلعات وأحلام وآمال المصريين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية التى هى عنصر أساسى فى بناء الجمهورية الجديدة والاستمرار أيضًا فى تحقيق تطلعات الشباب والذين تبوأوا لأول مرة العديد من المناصب القيادية والتنفيذية والنيابية.



وأوضح "رئيس النقابه العامة للغزل والنسيج" أن مشوار العطاء الذى بدأه الرئيس السيسى على مدار 10 سنوات عزز من مكانة مصر وجعلها قِبلة للاستثمارات ما زاد من فرص العمل وتراجعت معها نسبة البطالة إلى ٧%.. مشيرًا إلى أنه أمام كل التحديات الجسام اتجهت الدولة لتعزيز فكر مشروع ريادة الأعمال، مقدمة كل المفردات والمعطيات لتمويله والذى معه تم تمكين المرأة والشباب وبعض ممن تخطوا سن الستين من ممارسة العمل الحر على مستوى كل الأعمال.



وأضاف إبراهيم أن برامج الحماية الاجتماعية المتكررة على المستوى العام والذى شمل كل الفئات بمن فيهم ولأول مرة العمالة غير المنتظمة إلى جانب مواجهة فقر العشوائيات تمت باحترافية شديدة، حيث وصل الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه ليزداد 3 أضعاف منذ عام 2014، وخطة تطوير صناعة الغزل والنسيج لعودتها للريادة والمنافسة مرة أخرى، ما يؤكد انحياز الرئيس للموظف والعامل وأصحاب الدخول المحدودة.

وأشار إبراهيم إلى أن النقابة العامة عقدت مؤتمرًا في 31/12/2014 بمقر النقابة العامة، ودعونا كل المهتمين بصناعة الغزل والنسيج سواء وزارات معنية أو أصحاب أعمال أو قطاع عام أو قطاع خاص أو استثماري، ووضعنا "روشتة" لإنقاذ الصناعة وعودتها للمنافسة، وهذه الورقة تم تسليمها لجميع الجهات المعنية التي عملت عليها، ويعد هذا أول مرة نقابة عمالية تدعو لمؤتمر لإنقاذ صناعة، دائمًا النقابة مفهومها هو الانحياز للعمال، لكن نحن انحيازنا للعاملين أتى من احتياجنا لتطوير صناعتنا لنعود بها مرة أخرى.



ووجه رئيس نقابة الغزل والنسيج رسالته إلى إخوته وزملائه العمال: عانيتم كثيرًا وظُلمتم وظُلمت صناعتكم، الآن ستجنون ثمار التطوير بما يتناسب معكم وما تستحقون. وللشركات الآن ظهر شعاع الأمل وأصبح اليوم لدينا حلم يتحقق "قضى الأمر" وكما أقول دائمًا أبحرت السفينة وانطلق قطار التطوير ولا عودة للوراء مرة أخرى.