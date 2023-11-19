فابيو كوالياريلا يكشف أسباب اعتزاله كرة القدم في عمر الـ40

كشف النجم الإيطالي فابيو كوالياريلا، مهاجم سامبدوريا السابق، اليوم الأحد، أسباب اعتزاله عالم كرة القدم وهو في عمر الـ40 عامًا.

وأصبح فابيو كوالياريلا لاعبًا حرًا منذ الميركاتو الصيفي المنصرم، بعد انتهاء عقده مع ناديه سامبدوريا في شهر يوليو الماضي.

فابيو كوالياريلا يكشف سبب اعتزاله كرة القدم في عمر الـ40

وأكد فابيو كوالياريلا خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أنه قرر اعتزال كرة القدم عندما شعر أن الوقت قد حان لذلك.

وقال كوالياريلا في حواره: "لقد أجبرت على اتخاذ قرار اعتزال كرة القدم والتوقف عن اللعب؛ نظرًا لكوني لاعبًا حرًا في الوقت الحالي بعد انتهاء عقدي مع سامبدوريا في الصيف الماضي".

وأضاف فابيو كوالياريلا: "كذلك جسدي لم يعد يستطيع لعب كرة القدم مثل السابق، لم أعد في حالة بدنية جيدة للعودة إلى الملعب".

واختتم فابيو كوالياريلا تصريحاته، قائلًا: "حان الوقت لفهم المسار الذي يجب اتباعه".

ماذا قدم فابيو كوالياريلا في مسيرته الكروية؟

وقضى فابيو كوالياريلا، صاحب الـ40 عامًا، كامل مسيرته في إيطاليا متنقلًا بين تورينو، فيورنتينا، أسكولي، أودينيزي، نابولي، يوفنتوس وسامبدوريا.

وحظى فابيو كوالياريلا، بمسيرة مميزة في الدوري الإيطالي، حيث اعتاد إحراز الأهداف المذهلة والتاريخية خاصة بالتسديدات المتقنة من مسافات بعيدة.

بداية فابيو الاحترافية كانت عبر بوابة تورينو ثم خرج للإعارة لناديي فيورنتينا وشيتي، ثم انتقل إلى أسكولي وسامبدوريا وأودينيزي ونابولي ويوفنتوس وتورينو، وعاد إلى سامبدوريا في 2016 واستمر حتى 2023.

وشارك فابيو كوالياريلا في 717 مباراة مع جميع الأندية الإيطالية التي دافع عن قميصها في مسيرته الكروية، سجل خلالهم 238 هدفًا وقدم 62 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، فقد شارك فابيو كوالياريلا في 29 مباراة مع منتخب إيطاليا، سجل خلالهم 8 أهداف، وقدم خمس تمريرات حاسمة، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.

وبالنظر إلى الجوائز، فقد حصد فابيو كوالياريلا خمس ألقاب مع فريق يوفنتوس، فقد توّج بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات، وكأس السوبر الإيطالي مرتين.